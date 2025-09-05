Andrés Guardado revela el motivo por el que no jugó con Cruz Azul 

El mediocampista e histórico jugador de la selección mexicana, Andrés Guardado, se encuentra actualmente en Sevilla, España, para realizar sus estudios y convertirse en un director técnico para los próximos años y así continuar su carrera dentro del deporte aunque desde una perspectiva completamente diferente; esto al considerar que ya era tiempo de colgar los botines y dedicarse un poco más a su familia también.

Un detalle importante es que durante una entrevista ofrecida para MARCA, Guardado reveló que tuvo la opción de poder convertirse en jugador de la Máquina de Cruz Azul para seguir su carrera profesional; sorpresivamente rechazó esta opción y reveló los motivos por los que prefirió seguir con sus planes actuales.

En sus declaraciones el ‘Principito’ detalló que habían muchos problemas dentro del club tras recibir la oferta y además no tenía la plena confianza del entrenador Nicolás Larcamón, quien llegó como suplente de Martín Anselmi y esto terminó lapidando cualquier oportunidad del jugador para unirse a Cruz Azul en una última actuación dentro de la Liga MX.

“La única formal que recibí fue la de Cruz Azul. Terminó el torneo pasado, perdimos contra Cruz Azul en cuartos y, curiosamente, se me dieron bien esos partidos. Y Cruz Azul me llamó al día siguiente de perder. Me dicen: ‘Nos interesaría que vengas’. Pero ellos tenían varios problemas de director deportivo, entrenador… un poco de conflicto, y les dije: ‘No quiero firmar sin saber qué entrenador va a estar, porque yo ya tengo una edad. Necesito tener la aprobación del entrenador’. Y al final llegó uno que no lo vio del todo claro… y ciao”, expresó.

Andrés Guardado viaja a España para estudiar ser entrenador. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

De igual manera, Guardado sostuvo que fue contactado por diversos canales de televisión para poder unirlo a su grupo de panelistas deportivos y así brindar su opinión del andar del balompié mexicano con toda la experiencia que recogió a lo largo de su carrera profesional; a pesar de esto prefirió irse a Europa para poder cumplir su sueño de ser técnico de fútbol.

“Sevilla la voy a considerar mi casa siempre. Y era lo más cómodo para la planificación familiar de ahora. Yo tuve muchas ofertas de televisión en México para irme a trabajar este año previo al Mundial. En un principio me atrajo para seguir un poco activo, pero después empezaron a llamarme para ser entrenador”, detalló.

“‘¡Oye, Andrés, queremos que vengas a trabajar aquí, allá…!’, y no tengo el curso hecho todavía, tengo que terminarlo. Y ahí dije: ‘yo lo que quiero es ser entrenador’. Así que me voy para España, termino mi curso, lo hago con calma en Sevilla, donde mi familia está feliz… y así fue”, agregó Guardado en sus declaraciones.

