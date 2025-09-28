Yankees asegura comodín y tendrá duelo de postemporada con Red Sox

Los New York Yankees confirmaron este domingo su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas aunque no de la manera soñada, porque a pesar del triunfo 3-2 de este domingo ante Baltimore Orioles, los Mulos cedieron el título del Este a Toronto Blue Jays y ahora enfrentarán a Boston Red Sox en la serie de Comodín de la Liga Americana.

La victoria número 94 en el partido 162, el último de la temporada regular, fue comandada por Ben Rice, figura del encuentro para los Yankees, con dos cuadrangulares ante Orioles que cerraron con 25 estacazos su primera campaña a tiempo completo en el equipo.

Ben Rice cooks up a pair of homers to lead the @Yankees to their 94th win. pic.twitter.com/pcrDRamhkT — MLB (@MLB) September 28, 2025

Giancarlo Stanton impulsó la otra carrera del triunfo, dejando el emparejamiento ante Boston como una de las series más atractivas.

El partido ante los Orioles sirvió para que Aaron Judge asegurara su primer título de bateo en Las Mayores, dejando promedio ofensivo de .331 y afianzando su papel como favorito al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Esto le permitió al Juez convertirse en el campeón bate más alto en la historia de las Grandes Ligas, además de mostrar todo su poder con 53 jonrones durante el curso.

Una serie entre Yankees y Red Sox al mejor de tres

El enfrentamiento entre Yankees y Red Sox por el Comodín de la Liga Americana iniciará este martes al mejor de tres juegos en el Yankee Stadium de la mano de uno de sus ases, Max Fried, quien tomará la pelota para el juego 1. Los partidos se disputarán martes, miércoles y jueves desde las 6:08 ET.

Fried terminó siendo pieza fundamental en su primera campaña en el Bronx, dejando un récord de 19-5 y una efectividad de 2.86, lo que lo ponen en la lucha por el Cy Young de la Liga Americana junto a su compañero de equipo Carlos Rodón.

Los lanzadores para el segundo juego y el tercero, de ser necesario, no han sido confirmado por los Yankees, pero todo apunta al propio Rodón y a Will Warren.

Aunque la localía será importante para los Yankees, los antecedentes generales en los 13 partidos durante 2025 favorecen ampliamente a Red Sox. Los Patirrojos superaron en la serie particular a los Yankees 9-4, incluyendo una barrida de tres juegos en el Yankee Stadium donde ganaron en total cinco veces.

En caso de salir vencedores, los Yankees se enfrentarán en la Serie Divisional ante Blue Jays, que amarraron el mejor récord del nuevo circuito tras vencer a los Rays (94-68), aunque fueron favorecidos con la corona divisional por los duelos particulares frente a los de a Rayas.

Los Mulos buscarán en la postemporada 2025 culminar lo que no pudieron en 2024, cuando alcanzaron su primera Serie Mundial desde 2009 pero perdieron ante Los Angeles Dodgers.

