Canelo Álvarez se sometería a una operación de codo que retrasará su regreso al ring

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue recibiendo malas noticias luego de la derrota que sufrió ante el estadounidense Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada; esto debido a que se ha confirmado que necesitará someterse a una cirugía de codo que lo obligará a dejar a un lado su pronto regreso a los cuadriláteros para estar nuevamente saludable.

La información sobre este acontecimiento en la carrera del pugilista azteca de 35 años la dio a conocer el periodista Mike Coppinger, de The Ring, quien detalló que el Canelo tendrá que suspender el combate previsto para el próximo mes de febrero debido a esta lesión que afecta gravemente su rendimiento deportivo al momento de lanzar los golpes.

Según Coppinger diversos miembros provenientes del entorno de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, detallaron que la fecha del combate fue reprogramada para que ocurra entre abril y septiembre de 2026,, siempre y cuando el tapatío logre estar completamente recuperado de la operación y cumpla con una extricta rehabilitación con su entrenador.

“Canelo Álvarez después de su dura derrtoa ante Terence Crawford, ahora he recibido informes de que se va a operar el codo. Tenía previsto regresar en febrero en Riad debido a la tercera pelea del acuerdo que sostienes con ellos, pero esa pelea se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre del año debido a la operación de Canelo, pero volverá”, dijo el insider.

El diagnóstico exacto no ha sido revelado públicamente, aunque todo parece indicar que este es un desgaste que viene acumulando desde hace varios años y nunca le había causado una verdadera molestia hasta las últimas semanas.

Recordemos que el Canelo Álvarez perdió su título indiscutido de los pesos súper medianos (cinturones de la FIB, AMB, CMB y OMB) tras el gran dominio mostrado por Terence Crawford en el cuadrilátero el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas; combate donde el norteamericano logró quedarse con la decisión unánime tras mostrar un dominio completo de velocidad y habilidades que no le permitieron a su rival poder realizar los golpes suficientes.

La cirugía del mexicano representa un parón bastante alarmante en su carrera profesional debido a que muchos especialistas del deporte como Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez consideran que la derrota ante el estadounidense fue el punto determinante para ponerle un alto a su carrera; esto al considerar que no tiene las suficientes capacidades físicas para seguir en un alto nivel competitivo.

Muchos especulan sobre la posibilidad de una posible revancha entre Crawford y el Canelo Álvarez, aunque esto es algo que todavía no ha sido confirmado por ninguna de las partes de ambos pugilistas.

