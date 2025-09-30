Keith Thurman revela lo que le faltó a Pacquiao para derrotar a Barrios

El boxeador Keith Thurman no dudó en señalar que la preparación del veterano peleador filipino, Manny Pacquiao, fue el factor clave que lo privó de volver a coronarse como campeón mundial welter tras la pelea que protagonizó contra el estadounidense Mario Barrios. Según el excampeón, con un campamento más largo, el filipino habría superado a Mario Barrios y se habría quedado con el título.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde consideró que la leyenda de 46 años todavía tiene amplias cualidades para seguir peleando al máximo nivel a pesar de lo ocurrido el pasado 19 de julio tras casi cuatro años de ausencia.

En esa noche que se midió contra Barrios logró mostrar destellos de su calidad. Sin embargo, la contienda terminó en empate mayoritario y este resultado le permitió al mexicano conservar el cinturón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Manny Pacquiao en su última pelea contra Mario Barrios. Crédito: AP

Thurman explicó que el problema estuvo en la corta preparación de su colega y esto se vio reflejado en los últimos rounds cuando ‘Pacman’ tuvo un claro desgaste en sus golpes y movimientos.

“En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Pacquiao dijo que solo se preparó durante ocho semanas. Creo que ahí es donde sabe que falló. A su edad, debería haber tenido un mes completo adicional de preparación, lo que sería un campamento de entrenamiento de 12 semanas para él. Y luego creo que con la preparación adecuada, claramente podría haber conseguido la victoria”, destacó.

“Creo que se abrió muy bien en los primeros seis asaltos. Creo que esos asaltos de campeonato, los últimos tres en particular, definitivamente se estaba apagando. No podía soltar las manos. Se redujo a combinaciones de dos golpes, no a cuatro, cinco o seis golpes como hemos visto en el pasado”, enfatizó Thurman en sus declaraciones.

A pesar de lo cerrado del combate, Thurman considera que no existen argumentos para pensar que pueda ocurrir una revancha entre Manny Pacquiao y Mario Barrios debido al dominio alcanzado por el estadounidense.

“Creo que mostró demasiado respeto a Pacquiao. Y si alguien realmente podría haber ganado esa noche, creo que es el joven si se esforzaba. Sus entrenadores lo exigían y no estaba sucediendo. Tienes que imponerte en ese ring y, a los 46 años, Pacquiao no perdió contra un campeón joven. Eso es una declaración. Por supuesto, habría sido bueno si él hubiera podido ganar y para Barrios si él hubiera ganado. Pero el hecho es que no fue lo suficientemente entretenido como para generar una verdadera revancha”, concluyó el pugilista.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya habla sobre el próximo sustituto del Canelo Álvarez

–LeBron James ante su temporada 23 de la NBA: “Mi edad es como el vino”

–Ignacio Ambriz está enfocado tras su regreso al Club León