Erik Morales sale en defensa del Canelo Álvarez

El histórico campeón mexicano, Erik “Terrible” Morales, decidió dar su punto de vista sobre las recientes críticas de Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez contra el rendimiento de Saúl “Canelo” Álvarez en su pelea contra Terence Crawford que terminó causando su pérdida del título indiscutido de los pesos súper medianos el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Aunque aclaró que no buscaba defender al tapatío, sí consideró que el “Dinamita” no debería expresarse de forma tan tajante sobre la carrera del campeón mexicano que se ha consagrado como uno de los mejores libra por libra de los últimos años.

Estas declaraciones por parte del Terrible Morales las realizó durante una entrevista ofrecida para Jorge “Travieso” Arce en el canal Un Round Más, donde hizo referencia a la pregunta que realizó Juan Manuel sobre “¿Qué legado tiene?” el Canelo Álvarez.

“Voy a decir mi pensar. De Márquez prácticamente la pregunta fue ‘¿y el legado? ¿Y el legado de Canelo?’. Y no estoy defendiendo al Canelo, es un peleador que por sí solo habla. Y el tema es, más bien no es contra Márquez tampoco, pero sí lo que dice ‘el legado de Canelo’”, expresó.

El “Terrible” comparó trayectorias y recordó que, pese a la grandeza de Márquez como tetracampeón mundial, varios de sus títulos provinieron de cinturones interinos o vacantes.

“Yo por ejemplo tengo un legado. Dice que tiene un legado, y vámonos a las realidades, el wey tiene siete títulos y de esos ha ganado cuatro o cinco interinatos o vacantes, solamente le ha ganado a dos campeones mundiales, creo que uno fue a Pacquiao y otro fue a Barrera, y los demás títulos han sido o vacantes o interinatos. ¿Tú crees que, neta, tiene el derecho de opinar sobre otro campeón de esa manera tan fría”, resaltó el múltiple campeón mundial.

A pesar de su crítica, Morales también matizó que al final son los aficionados quienes deciden qué huella deja cada boxeador en la historia y en la carrera del Canelo siempre ha contado con el favor de la afición.

“Hace poquito Márquez se agarró diciendo cosas, Mauricio Sulaimán prácticamente lo llamó envidioso por la manera como se estaba expresando Márquez. Creo que no había razón o no es razón hacia el tema en el caso de Canelo, mal que bien es un gran campeón, ha hecho cosas importantes en el boxeo, pero bueno, todos tenemos un sentimiento de cómo nos ha ido en el boxeo. Cada quien su legado, cada quien su historia, la gente te juzga y se acabó”, concluyó el exboxeador mexicano.

