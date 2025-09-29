Teófimo López lanza dardo contra Stevenson: “Está sobrevalorado”

El boxeador ptorriqueño y actual campeón súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López, no dudó en expresar su opinión sobre el estadounidense Shakur Stevenson, quien manifestó su deseo de poder escalar hasta las 140 libras para poder enfrentarlo próximamente ante la constante negativa de Gervonta Davis.

En declaraciones ofrecidas durante su participación en el podcast Stories Untold, López calificó al estadounidense como uno de los boxeadores más sobrevalorados en la actualidad. Este comentario surge mientras ambos se alistan para un posible enfrentamiento que, según se espera, se convertirá en uno de los combates más anticipados de la división ligera, enfrentando a dos de los más destacados talentos del boxeo.

Teofimo Lopez golpea a Pedro Campa en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

“¿El boxeador más sobrevalorado hoy por hoy? Hmmm… Solo voy a decirlo… creo que Shakur Stevenson, contra quien voy a pelear, creo que está sobrevalorado, sí, creo que lo está”, expresó el pugilista en sus declaraciones.

“Ha ido perdiendo fuerza en su estilo, pero la gente lo exagera como si realmente tuviera todas las cualidades. Tengo muchas ganas de finalmente enfrentarlo en el cuadrilátero y mostrarle al mundo de lo que soy capaz“, agregó Teófimo al considerar que las habilidades de Stevenson no son tan grandes como las ve el público y detalló que desea subir al ring para poder demostrar este pensamiento.

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, varios rumores indican que el enfrentamiento entre López y Stevenson podría llevarse a cabo en enero de 2026, con el puertorriqueño defendiendo su corona superligera de la OMB.

Shakur Stevenson ya no quiere pelear contra Gervonta Davis. Crédito: John Locher | AP

Este esperado combate no solo representa un choque de estilos fascinante, sino también una prueba determinante para ambos boxeadores; de concretarse, será la oportunidad para que Stevenson afirme su posición en el boxeo o para que López reitere su estatus como uno de los mejores tras su regreso al ring.

López, de 28 años, llega a este posible duelo con una sola derrota en su récord, la cual sufrió ante George Kambosos en 2021. Recientemente, defendió su título de forma dominante al vencer a Arnold Barboza Jr. en Times Square, asegurando su cuarta defensa exitosa.

En el otro extremo, Stevenson, quien mantiene un invicto, llega con la moral alta tras su más reciente victoria en Nueva York sobre William “Camarón” Zepeda. El estadounidense, quien ha logrado conquistar títulos en tres diferentes divisiones, actualmente ostenta el cinturón de campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

