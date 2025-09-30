Exboxeador Malik Scott propone combate entre Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney

El exboxeador de peso pesado estadounidense Malik Scott se metió en un terreno curioso al proponer un combate en cuadrilátero entre Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney.

El púgil oriundo de Pensilvania, Filadelfia, aseguró que una pelea de exhibición entre ambos no solo ayudaría a resolver sus diferencias, sino que sería un evento con repercusión mediática mundial y ayudaría a la industria en cuánto a popularidad.

“Cristiano Ronaldo vs. Wayne Rooney traería más miradas al boxeo, y estoy completamente a favor. Cada vez que el boxeo recibe más atención es algo positivo. La gente debe disfrutar el espectáculo y no solo criticarlo. Sería un evento global porque son nombres de alto nivel que atraerían números enormes”, dijo Scott en una entrevista con Canadá Casino.

Scott ha estado entrenando a varios atletas desde su retiro, incluidos Deontay Wilder y Ezra Taylor. A sus 44 años, se ha adentrado en el mundo del fútbol tras casarse con la locutora Kate Scott.

De hecho, en la última gala del Balón de Oro en París, se pudo ver al exboxeador acompañar a la comunicadora.

Conflicto entre Rooney y Cristiano Ronaldo

El conflicto entre Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo ha sido más mediático que personal, aunque hubo momentos de tensión pública, especialmente durante la segunda etapa de Cristiano en el Manchester United.

En 2022, cuando CR7 volvió al Manchester United para una segunda etapa, un Rooney ya retirado calificó el comportamiento de Cristiano como una “distracción indeseada” cuando el portugués se negó a jugar y se marchó por el túnel tras un partido contra el Tottenham.

La declaración trajo cola y en la famosa entrevista de Cristiano con Piers Morgan, el portugués insinuó que Rooney lo criticaba por envidia. “Probablemente, porque él ya terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel”. Además, bromeó asegurando que “era más guapo”.

A todo esto hay que sumar que Rooney ha dicho públicamente que prefiere a Lionel Messi como jugador. El exdelantero británico y el luso jugaron juntos en el Manchester United durante seis temporadas, desde 2004 hasta 2009.

Otro momento tenso ocurrió en el Mundial de 2006. En el partido entre Inglaterra y Portugal, Rooney fue expulsado por pisar a Ricardo Carvalho, y Cristiano, su compañero en el Manchester United, presionó al árbitro para que lo sancionara.

Luego, hizo un guiño a su banco tras la roja, lo que enfureció a la prensa inglesa. Ese gesto encendió rumores de enemistad, pero tras el torneo, ambos aclararon que no había rencor y siguieron jugando juntos.



