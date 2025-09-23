Ganador de los $1,787 millones del Powerball de Missouri ya reclamó su premio

Un hombre de Missouri se convirtió en uno de los ganadores del premio de lotería más grande en la historia del estado tras acertar el sorteo de Powerball del 6 de septiembre. Aunque el monto parece suficiente para transformar cualquier vida, el afortunado aseguró que no planea modificar de manera radical su rutina ni sus costumbres sencillas.

La Lotería de Missouri confirmó que el boleto ganador fue adquirido en una tienda QuikTrip en St. Louis, y que el sorteo alcanzó la impresionante cifra de $1,787 millones de dólares. El premio, sin embargo, fue dividido con otro jugador de Texas, lo que dejó a cada uno con 893.5 millones.

“El mejor problema de mi vida”

El ganador, cuya identidad permanece protegida por las leyes estatales que impiden revelar los nombres de quienes aciertan en la lotería, acudió a la sede de la Lotería de Missouri en Jefferson City para reclamar su cheque.

Durante sus primeras declaraciones, el hombre se mostró emocionado pero incrédulo por la magnitud del premio. “Soy millonario, multimillonario, y aún, anoche, me sentía como si no lo fuera”, bromeó. También reconoció que la fortuna inesperada le ha quitado varias noches de sueño. “Fue el mejor problema de mi vida”, aseguró con humor.

Lejos de proyectar un estilo de vida extravagante, el ganador insistió en que seguirá siendo la misma persona que siempre ha sido. “Soy casero. Para mí, un día perfecto es quedarme en casa, tranquilo y cómodo”, dijo.

El ganador indicó que el dinero le permitirá llevar una vida más tranquila al lado de su esposa. (Foto: George Walker IV/AP)

Según comentó, junto con su esposa, planean dedicar el primer año después del premio a enfocarse en sí mismos. “Me voy a tomar un año para mí”, afirmó. No obstante, entre risas señaló que su pareja podría tener otras ideas respecto a esa calma: “Ahora, ella me va a arrastrar fuera de la ciudad”, bromeó.

El hombre explicó que el mayor beneficio será aliviar el estrés laboral de su esposa y contar con más tiempo de calidad juntos. “Este dinero nos da la oportunidad de estar más tranquilos y disfrutar de la vida”, agregó.

Un pago único millonario

Aunque el monto inicial era de casi $900 millones, el ganador optó por recibir un pago único de aproximadamente $410.3 millones. Esta modalidad es la más elegida por los ganadores de Powerball, pese a que reduce de manera significativa la cantidad final respecto al pago anualizado.

El director ejecutivo de la Lotería de Missouri, Lester Elder, señaló que se trató de una jornada histórica para el estado. “Fue una noche récord para la Lotería de Missouri. Nunca antes se había entregado una cifra tan alta”, indicó. Elder recordó que el récord anterior en Missouri era de $293.7 millones, alcanzado en un sorteo de 2012.

De acuerdo con Powerball, las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9, mientras que las de llevarse el premio mayor se reducen a 1 en 292.2 millones. Aun así, Missouri se unió al selecto grupo de estados que han visto a uno de sus ciudadanos convertirse en multimillonario de la noche a la mañana gracias a este popular sorteo.

Este año ha sido particularmente afortunado para los jugadores, ya que en lo que va de 2025 ya se han registrado 4 premios mayores de Powerball, lo que ha mantenido la atención de millones de apostadores en todo el país.

Una vida que no cambiará

Pese a las cifras históricas, el hombre insiste en que no tiene intención de modificar de forma radical su estilo de vida. Aunque reconoce que con tanto dinero las posibilidades son casi ilimitadas, asegura que su verdadera felicidad está en lo simple.

“Soy feliz quedándome en casa, sin lujos. Esto no va a cambiar quién soy”, expresó. Su mayor ilusión, explicó, es disponer de tiempo libre para estar con su esposa, más allá de cualquier adquisición material.

