Ignacio Ambriz está enfocado tras su regreso al Club León 

Ignacio Ambriz inició este lunes una nueva etapa como director técnico del Club León con un mensaje claro durante su presentación oficial a la prensa con el cargo; reconoció que encontró un plantel unido y con la disposición de buscar éxitos colectivos para este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras dialogar con la mayoría de sus jugadores, aseguró que el ánimo dentro del grupo es más sólido de lo que se percibe desde fuera y espera poder iniciar cuanto antes los entrenamientos para poder estudiar a cada uno de los jugadores y aplicar tácticas que les permitan sumar puntos para poder lograr su cupo para la Liguilla del campeonato..

“Lo ve uno de afuera y pareciera que el equipo perdió confianza, actitud, pero siempre he creído que cuando las cosas no están bien no puedes individualizar, tienes que ver el colectivo qué tan bien está, una gran mayoría me dice que el grupo está bien, hay una gran unión y en todos los equipos hay exigencia”, explicó el estratega.

Uno de los nombres que más atención le genera es el del colombiano James Rodríguez, pieza estelar de los Panzas Verdes. Ambriz dejó en claro que la figura cafetera se siente bastante motivada y comprometida con la idea de pelear por un campeonato.

“Por ahí decían que si iba a poder con él, aquí no se trata de poder, primero para mi es un ser humano al que tengo que saber llegarle mi forma de ser, fue con el que más pude extenderme en la plática que pude, él tiene ilusión quiere ser campeón, entonces simplemente es que todos lo entendamos. Yo lo veo bien, lo veo tranquilo y yo simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al fútbol”, agregó Ambriz en sus declaraciones.

En cuanto a su visión sobre la evolución del balompié en los últimos años, el técnico fue crítico con el rumbo que han tomado las nuevas generaciones, destacando que la parte física ha eclipsado a la técnica.

“El fútbol sí ha cambiado bastante en esa parte física, que tu los ves ahora más fuertes, yo voy un poquito en contra, porque lo más importante para mi, que es la técnica, quedó al último, ya la trabajas de otra manera y digo para qué me sirve tener un lateral que me corrió 14 km y me tiró seis centros atrás de la portería, pues no va a ayudarme”, concluyó el estratega.

Con estas primeras declaraciones, Nacho Ambriz no solo dejó ver su diagnóstico del León, también marcó la línea de lo que espera: un equipo que compita desde la unión del vestidor, con ambición y sobre todo, con calidad futbolística.

Actualmente el Club León se ubica en la casilla 11 de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 12 puntos acumulados producto de tres victorias, tres empates y cinco derrotas, por lo que deben seguir sumando triunfos para poder escalar puestos.

