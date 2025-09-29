Guido Pizarro valoró el trabajo de la defensa de Tigres ante Querétaro

Los Tigres de la UANL consiguieron una muy valiosa victoria 2-0 ante los Gallos Blancos de Querétaro que les permitió sumar tres puntos y mantenerse en la lucha por los pases directos para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En este encuentro el cuadro universitario no solo sumó los tres puntos, sino que también reforzaron una de sus principales virtudes en el Apertura 2025: la solidez defensiva. Con este resultado, los felinos alcanzaron 22 unidades y firmaron su séptimo partido sin recibir gol en el torneo, racha que tiene al entrenador Guido Pizarro satisfecho, aunque consciente de que aún queda margen para mejorar.

Estas declaraciones las realizó el estratega argentino durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro, donde valoró tanto la labor en la zaga como el equilibrio del equipo en las distintas fases del juego.

Tigres durante el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Duilio MY

“Creo que me importa mucho que no nos hagan goles, entiendo que tenemos mucha jerarquía en la parte defensiva, pero también me ocupa que tengamos un equilibrio, una estructura misma cuando atacamos, y una solidez defensiva para darle a la gente de arriba su altura para que puedan jugar”, expresó.

Además, insistió en que la clave está en reducir al mínimo las oportunidades del rival para tener así un mayor control del partido y evitar ser víctimas de goles que puedan afectar la estabilidad de sus jugadores.

“Como digo siempre, creo que mientras menos opciones le demos al rival mejor, tenemos siempre margen de mejora e iremos en busca de eso”, resaltó Pizarro.

Un regreso al triunfo

La victoria ante un Querétaro que terminó con diez hombres significó también un respiro tras varios empates que venía registrando el equipo y que causó un bajón en las posiciones del torneo.

Gallos Blancos del Querétaro y los Tigres de la UANL. Foto: Imago7/ Duilio MY

“Creo que a mi gusto tendríamos que haber manejado un poco mejor la pelota y sin tanto apuro, pero muy contentos de darle mucho valor a esta victoria, creo que como dijiste vos veníamos de varios empates, luego volvimos a la victoria, lo volvemos a ganar, pero entendiendo que podemos seguir mejorando, más aún porque vamos a enfrentar a un gran rival”, explicó Pizarro con ciertas palabras de autocrítica.

El conjunto auriazul no conoce la derrota desde la Jornada 5 y sigue firme en la quinta posición de la tabla de clasificación con sus 22 puntos, los cuáles los mantienen como uno de los principales candidatos para luchar por el título de campeón. Su fortaleza defensiva y la capacidad de volver al triunfo consolidan a Tigres como uno de los aspirantes a pelear por la cima en este Apertura 2025.

