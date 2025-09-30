Niurka Marcos revela la fecha de su boda con Bruno Espino

La vedette Niurka Marcos ofreció una entrevista a TVyNovelas y mencionó que ya tiene fecha para casarse con Bruno Espino, lo cual hasta el momento se había convertido en un completo misterio desde el pasado mes de julio, cuando habló con Gustavo Adolfo Infante. Será el 1 de agosto de 2026, siendo una fecha simbólica para ellos porque significa el día que se conocieron.

“Claro, como si fuera la primera vez, porque es una relación diferente, con matices diferentes. Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida. Es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con las malas relaciones, la falta de credibilidad, como había perdido la fe en las relaciones de pareja”, agregó sobre su relación sentimental.

Marcos le explicó a Gustavo Adolfo que iban a ser muy detallistas a la hora de elegir a las personas que asistan a la ceremonia, dado que desea que el momento sea bastante íntimo pero rodeados de sus seres queridos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que dijo que todo tendrá una duración de tres días para que puedan compartir con ellos esta celebración tan acogedora, pero fundamental para la pareja.

“Queremos hacer una minuciosa selección de personas importantes en nuestro medio, en nuestro entorno, obviamente empezando por la familia. Los invitados pasarán 3 días y 3 noches disfrutando de las instalaciones, en este caso tú y tu esposa”, explicó. Recordemos que Bruno le pidió matrimonio a ella tras haber ingresado en “La Casa de los Famosos All-Stars”.

La pareja en el mes de julio se sinceró con Infante y dijeron que no iban a revelar el lugar donde realizarán la boda para evitar el acoso de los medios de comunicación y quieren que sea lo más reservado posible, ya que con esta relación lleva varios intentos en el amor y desean llevarla a otro nivel.

“Vivimos el momento, el minuto a minuto, pero es un regalo que nos queremos dar. Vivimos este romance como quinceañeros, como Romeo y Julieta. Yo vengo de muchos intentos y Bruno me recordó que el compromiso existe, es para siempre, porque hoy en día la gente vive con miedo, no se compromete, no cree en el amor”, explicó.

