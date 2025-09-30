Vuelo de American Airlines suspende despegue en LAX luego de que un avión de carga cruzó sin autorización

Un hecho accidentado se produjo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el domingo por la mañana, cuando un vuelo de carga cruzó una de las pistas de despegue sin el permiso reglamentario.

La incursión provocó que una aeronave de American Airlines (AA), que iniciaba su carrera de despegue con destino a Boston, ejecutara una maniobra de frenado de emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el incidente involucró al vuelo 619 de Aerologic, el cual estaba cruzando la pista “sin autorización”.Reacción inmediata del control de tráfico

El vuelo afectado de American Airlines, identificado como el AA 2453, transportaba a 94 pasajeros y siete miembros de la tripulación. La tripulación de la aeronave de pasajeros detectó la presencia del otro avión en la pista, lo que motivó la interrupción de la maniobra.

Los controladores aéreos emitieron una orden inmediata al avión estadounidense para que abortara el proceso de despegue, de acuerdo con las autoridades. Datos de la plataforma Flightradar24 precisaron que el avión de AA alcanzó una velocidad de aproximadamente 154 millas por hora antes de la frenada brusca.

La distancia entre las dos aeronaves se redujo a cerca de 5,200 pies, según la información proporcionada por la FAA durante un momento crítico, precisó New York Post.¿Qué ocurrió tras producirse el riesgo?

Tras la efectiva intervención, el riesgo de colisión fue neutralizado y la aeronave de American Airlines regresó a la plataforma. Posteriormente, el vuelo reanudó su itinerario y partió hacia Boston sin reportar mayores contratiempos, conforme a la información suministrada por la aerolínea.

Entretanto, la aerolínea emitió un comunicado en el que expresó el reconocimiento a su personal: “Agradecemos a nuestros tripulantes por su rápida actuación y a nuestros clientes por su comprensión”.

Se espera que la FAA inicie una investigación detallada para determinar las causas de la incursión no autorizada del avión de carga.

