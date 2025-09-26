Christian Nodal responde tras abucheos a Ángela Aguilar en pleno concierto

El cantante mexicano Christian Nodal vivió un incómodo momento durante su presentación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con motivo del aniversario número 92 de la institución. El cantante ofreció un show gratuito ante los estudiantes de la institución pero el artista respondió luego de que su esposa, la cantante Ángela Aguilar, fue abucheada por el público.

Ángela Aguilar suele acompañar a Christian Nodal en sus shows para cantar el tema que tienen juntos ‘Dime como quieres’. Sin embargo, el artista mencionó a su esposa el público comenzó a abuchear e incluso corearon el nombre de la cantante Cazzu, exnovia de Nodal y madre de su hija Inti.

Nodal se rió de manera incómoda y tras unos segundos de silencio respondió a los abucheos del público. “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, dijo e inmediatamente después dio inicio a una de sus canciones.

@yacmonterrey ¡ZAZ! 😨 Durante su presentación en el #aniversario de la #UANL en #Monterrey 🐯 #ChristianNodal reveló que #AngelaAguilar solo sube al escenario con él, cuando el público es de confianza 👀 Los presentes pedían la presencia de su esposa, sin embargo, al recibir esta respuesta, algunos abucheos no se hicieron esperar. 😬 ♬ sonido original – YaC

Ángela Aguilar se encontraba detrás del escenario acompañando a su esposo y tras el incómodo momento la artista no subió al escenario.

Christian Nodal continuó con su show en la universidad donde también se presentaron Yandel, los grupos Dezigual y la Casetera.

Recordemos que Christian Nodal estuvo envuelto en un escándalo en mayo de 2024 cuando anunció su ruptura con Cazzu tras casi dos años de relación y una hija en común. Dos semanas después confirmó su romance con Ángela Aguilar lo que desató rumores de infidelidad y la menor de la dinastía Aguilar fue tachada como la tercera en discordia. Ambos se casaron dos meses después en una íntima ceremonia en Morelos.

Nodal ha negado en varias ocasiones haber sido infiel a Cazzu con Ángela, de quien asegura estar perdidamente enamorado. En una entrevista con Adela Micha, Nodal aseguró que la relación con Cazzu se terminó porque se acabó “la pasión” entre ellos, a pesar de los intentos de ambos de mantenerse unidos.

“Yo no quería dejar morir la relación y quería estar presente para mi hija; estoy consciente de que la otra parte quería eso. Los dos luchamos mucho; se acabó la química; éramos como roomies, ya no existía esa chispa, esa pasión“, explicó el cantante durante la exclusiva.

