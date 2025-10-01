Autoridades revelan que en tercer trimestre del 2025 hubo 1,000 víctimas menos

El alcalde Eric Adams ya está de salida, y faltando tres meses para despedirse del mando de la Ciudad de Nueva York, este miércoles dio un parte positivo en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad, tras revelar que en el último trimestre del 2025 los tiroteos disminuyeron en 15.6% y hubo 1,000 víctimas menos de delitos.

Así lo reveló el mandatario durante una conferencia de prensa en la sede principal del NYD en Manhattan, donde presentó con orgullo el trabajo adelantado por las autoridades entre julio y septiembre, mes en el que los tiroteos bajaron un 29.7%

Adams agregó que a nivel general, los tiroteos han disminuido en 54% y advirtió que parte del éxito tiene que ver con que la policía este 2025 ha logrado retirar de las calles más de 4,100 armas ilegales, que se suman a las casi 24,000 que han sido decomisadas desde que comenzó su administración.

“He estado en hospitales, en funerales, hablando con padres, escuchando y sintiendo el dolor que experimentan cuando son víctimas de algún delito. Y las cifras no mienten, lo que hemos logrado es evidente”, mencionó el burgomaestre, tras presentar el panorama positivo.

“Cumplimos con nuestra promesa y, lo repito una y otra vez, no podemos retroceder. No podemos volver a los años 80, cuando yo era policía novato, ni al 2021, cuando las armas eran un arma común para cometer delitos en nuestras calles”, agregó Adams. “Los datos de delincuencia del tercer trimestre de 2025 muestran que nuestro sistema de seguridad pública está funcionando. Hemos trabajado para erradicar la delincuencia y las actividades ilegales de nuestros vecindarios. Hemos logrado siete trimestres consecutivos de reducción de la delincuencia”.

Las cifras de criminalidad advierten además que la delincuencia grave disminuyó un 2,8% debido a la disminución en seis de las siete categorías principales de delitos: homicidios, violaciones y robo de vehículos, robos, agresiones graves y robos a viviendas.

“La delincuencia grave en el tercer trimestre disminuyó un 3.1%, lo que equivale a más de 1,000 víctimas menos. La delincuencia grave en el sistema de metro y en las viviendas públicas también disminuyó durante el tercer trimestre”, dijo el mandatario local, al tiempo que acotó que la delincuencia en viviendas públicas, donde la seguridad pública ha sido un problema crónico durante décadas también ha mejorado.

La Comisionada de Policía del NYPD, Jessica Tisch aseguró que durante julio, agosto y septiembre, se registraron los menores incidentes de tiroteos en los primeros nueve meses del año y en cualquier tercer trimestre de la historia de la ciudad. al igual que recalcó que se han dado siete trimestres consecutivos de disminución de la delincuencia grave

“Los tiroteos disminuyeron en doble dígito en cuatro de los cinco condados en el último trimestre: un 26% en El Bronx, un 20% en Staten Island, casi un 19% en Manhattan y casi un 18% en Queens”, dijo, agregando que en Brooklyn, los tiroteos aumentaron en menos de un 3% durante el tercer trimestre.

“En lo que va del año, la mayor disminución de tiroteos se ha dado en Staten Island, con más del 38%, seguido de Manhattan con más del 34%, Queens con un 22%, El Bronx con un 20% y Brooklyn con más del 12%. Y esto no es casualidad. Es el resultado directo de un despliegue sin precedentes, preciso y basado en datos, de miles de agentes”, dijo la jefa policial.

“Sacamos a los policías de las oficinas y los pusimos a patrullar en las zonas donde más se les necesitaba. Les dijimos que incautaran las armas y que fueran tras las pandillas, y lo hicieron de manera extraordinaria”, concluyó la Comisionada.