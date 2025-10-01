Christian Nodal asegura que hablar mal de él genera dinero a la gente

El cantante Christian Nodal se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más comentadas del regional mexicano no solo por su música, sino también por los escándalos que han rodeado su vida personal y profesional. Sin embargo, el esposo de Ángela Aguilar asegura que más allá de los efectos que estas polémicas puedan tener en su carrera, los más beneficiados son los medios de comunicación y los creadores de contenido en redes sociales.

En una entrevista con Caracol Televisión, el intérprete de ‘De los besos que te di’ aseguró que las noticias relacionadas con él se han transformado en una fuente segura de ganancias para quienes las difunden.

“A la gente hablar mal de mí le hace bien económicamente. Creo que es más redituable, y los números lo confirman. Vete con cualquier TikTokero a ver su contenido y checa las visualizaciones cuando se habla de Nodal, es impresionante”, señaló.

Nodal también habló sobre el impacto que la constante exposición mediática ha tenido en su salud mental y confesó que las críticas y especulaciones lo afectaron en su bienestar emocional, llevándolo a buscar ayuda profesional tras la ansiedad que padece desde hace algún tiempo.

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida”, aseguró.

“La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo de que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madre… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar. Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas”, agregó.

Para finalizar, Christian Nodal habló de las actividades que le dan tranquilidad en su vida: “Me gusta la pintura, aunque no sea bueno haciéndolo, pero es desestresante. Me gusta nadar, jugar con los perros, ver películas con mi esposa y cocinar”.

Mira aquí la entrevita

Sigue leyendo: