Israel intercepta la flotilla que buscaba romper el bloqueo de Gaza

La Marina israelí detuvo en el Mediterráneo varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

Entre los activistas que viajaban en la misión se encontraba la joven ambientalista Greta Thunberg, quien fue filmada en la cubierta de un barco con un pañuelo palestino mientras recibía agua de un militar israelí encapuchado.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó en un mensaje en X que “varios barcos” fueron trasladados sin incidentes a un puerto israelí y aseguró que los pasajeros “se encuentran sanos y salvos”. La nota oficial calificó a la expedición como la “Hamás-Flotilla”, vinculándola directamente al grupo islamista.

Por su parte, la organización de la misión denunció que la Armada israelí abordó ilegalmente al menos tres de sus barcos —el Alma, el Sirius y el Adara— en aguas internacionales, a unas 80 millas de Gaza.

Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra que participa en la expedición, indicó que el Alma fue el primero en ser interceptado y confirmó que en él viajaba Thunberg.

Flotilla de varios países

La Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones y 500 voluntarios procedentes de países mediterráneos como España, Italia y Túnez, había zarpado con la meta de desafiar el bloqueo que Israel impone sobre Gaza desde 2006.

Este cerco, reforzado con apoyo egipcio durante años, se endureció en mayo de 2023 cuando el Ejército israelí tomó el control del paso fronterizo de Rafah.

De acuerdo con la legislación israelí, los activistas detenidos pueden ser deportados en un plazo de 72 horas desde la emisión de la orden, salvo que acepten salir voluntariamente. Así ocurrió en junio con cuatro de los doce pasajeros del barco Madleen, también interceptado cuando intentaba llegar a Gaza.

La organización impulsora de la misión sostiene que su objetivo es exclusivamente humanitario, mientras que las autoridades israelíes insisten en impedir cualquier ingreso sin control hacia el enclave palestino.

“Acto terrorista”

Turquía fue un de los principales en reaccionar, asegurando que se trata de un “acto terrorista” de Israel.

“El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, que ha zarpado con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza, es un acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”, señaló el ministerio de exteriores turco.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Netanyahu aclara que no ha acordado con Trump establecer un Estado palestino

• Irán dice que esperará la reacción de Hamás al plan de Trump para valorarlo

• La Autoridad Nacional Palestina y varios países están de acuerdo con plan de Trump para Gaza