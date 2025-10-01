Luis Miguel y Paloma Cuevas reaparecen en Madrid muy enamorados

En medio de algunos rumores que circulan de que se encuentran preparando una doble boda en Madrid y Acapulco, Luis Miguel y Paloma Cuevas reaparecieron Madrid y continúan demostrando que su relación atraviesa un gran momento.

La pareja fue vista saliendo de un exclusivo restaurante de la capital española, donde disfrutaron de una cena íntima, en la que algunos testigos aseguran que no faltaron las sonrisas cómplices y las miradas cariñosas, confirmando que su romance sigue más sólido que nunca.

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados saliendo de un restaurante en Madrid, demostrando que siguen muy unidos y feliceshttps://t.co/nZ0NqN50wR — El Diario de Juárez (@diariodejuarez) October 1, 2025

Además, por si alguien aún tiene dudas de lo bien que están, cabe recordar el reciente festejo del cumpleaños número 53 de Paloma Cuevas, celebrado el pasado 11 de septiembre en el elegante Four Seasons de Madrid.

En esa ocasión, junto a familiares y amigos cercanos, la diseñadora sopló las velas con Luis Miguel a su lado para compartir otro momento especial en su historia.

👀Cumpleaños de Paloma Cuevas: la complicidad con Luis Miguel en Madrid 👀

👇👇👇👇https://t.co/14xJTvOCQ0 — El Gráfico (@elgmx) September 14, 2025

Paloma Cuevas y Luis Miguel han formado desde 2022 una de las parejas más consolidadas del medió artístico. Desde el inicio de su relación, ambos han apostado por la discreción y la vida alejada del foco mediático.

Lo cierto es que, con rumores de boda doble o no, Luis Miguel y Paloma parecen haber encontrado un equilibrio perfecto entre el amor, la complicidad y un bajo perfil que les está funcionando de maravilla.

