NY no pagará para mantener abierta la Estatua de la Libertad tras el cierre del gobierno, advierte Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió este miércoles que el estado no asumirá los costos de mantener abierta la Estatua de la Libertad durante el cierre parcial del gobierno federal, a diferencia de lo que ocurrió en cierres anteriores.

Hochul sostuvo que la responsabilidad recae en los republicanos en Washington, a quienes acusó de provocar la paralización de la administración.

“Si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos que rechazan el sentido común”, señaló en declaraciones recogidas por New York Post.

El monumento y Ellis Island permanecieron abiertos tras el inicio del cierre, pero la gobernadora fue clara al subrayar que el estado no destinará fondos de emergencia para su funcionamiento.

En una rueda de prensa celebrada frente al puerto de Manhattan, la gobernadora recalcó que el estancamiento presupuestario podría afectar a la visita de miles de turistas, pero no a lo que representa el monumento.

“No podemos cubrir esto? Liberty Park podría permanecer cerrado. Porque la gente necesita saber de dónde vino esto”, afirmó Hochul, según recogió Gothamist.

De acuerdo con datos de EFE, el monumento atrajo en 2024 a 3,72 millones de visitantes.

La decisión llega en un contexto en el que más de 100,000 empleados federales en Nueva York quedarán sin sueldo hasta nuevo aviso, entre ellos los trabajadores del Servicio de Parques Nacionales. Según el medio, Hochul advirtió además que otros programas, como Head Start o la asistencia alimentaria, también podrían sufrir recortes temporales.

Cuomo se opone a cerrar la Estatua de la Libertad

En 2013 y 2018, el entonces gobernador Andrew Cuomo autorizó recursos por alrededor de $1,5 millones de dólares para mantener en funcionamiento ambos sitios, lo que equivalía a unos $65,000 dólares diarios.

Cuomo, ahora candidato independiente a la alcaldía, recordó que “era lo correcto” mantener la Estatua abierta en 2013 y 2018, y consideró que es un error cerrarla ahora.

“Bajo ninguna circunstancia creo que la disfunción del gobierno federal deba apagar las luces de la Estatua de la Libertad ni cerrar sus puertas”, declaró Cuomo, según Gothamist. “Me enorgulleció que Nueva York interviniera para mantener abierta la Estatua de la Libertad. Sentí que era lo correcto entonces y lo siento también hoy”.

