Steph y Seth Curry jugarán juntos por primera vez en Golden State Warriors

Stephen Curry tendrá por primera vez a su hermano Seth como compañero en los Golden State Warriors. Según adelantó ESPN este martes, la franquicia de San Francisco llegó a un acuerdo por una temporada con el escolta de 35 años, que era agente libre.

Seth Curry, con una trayectoria de 10 equipos en la NBA, jugó la última campaña con los Charlotte Hornets, donde promedió 10 puntos por partido.

A lo largo de su carrera también vistió los colores de Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets.

Con 1.85 metros de estatura, el menor de los Curry se unirá ahora a los Warriors, donde compartirá vestuario con su hermano mayor, cuatro veces campeón de la NBA y figura de la franquicia. Será la primera vez que ambos coincidan en el equipo que marcó la dinastía reciente de la liga.

Golden State iniciará la pretemporada este miércoles como preparación para su debut oficial en la temporada regular el próximo 21 de octubre frente a Los Ángeles Lakers.

