Yankees vencen a Red Sox y fuerzan ‘el bonito’ en la Serie de Comodín

Los New York Yankees sobrevivieron este miércoles a la derrota inicial sufrida este martes en la Serie de Comodín de la Liga Americana y con una agónica victoria 4-3 ante Boston Red Sox forzaron el tercer y decisivo juego para conocer al clasificado a la Serie Divisional ante Toronto Blue Jays.

En un Yankee Stadium a reventar los aficionados locales confiaban en lograr el triunfo tras la declive del martes y así lo hicieron, combinando batazos oportunos junto a una defensiva que completó tres doble play claves, privando a Boston de anotar las carreras que hubiesen dictado el final de la serie.

Ben Rice, quien había quedado fuera del line up del martes para no enfrentar a Garret Crochet por ser zurdo, fue quien guió a los Mulos desde el mismo primer episodio con un enorme jonrón por toda la grada izquierda.

Con Bellinger en circulación, los Yankees pasaban de inmediato en la delantera 2-0 buscando el día jueves que definía el pase a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Sin embargo, un despiste de Rodón, que al cuarto episodio ya acumulaba cinco ponches, derivó en la primera ofensiva seria de Boston.

Un boleto a Ceddanne Rafaela y par de hits de Jarren Durán y Trevor Story igualaron la pizarra, en un inning que pudo terminar con un rally de anotación mayor para Boston de no haber sido porque el roletazo de Alex Bregman al infield culminó en un doble play que puso punto y final al capítulo.

Turn the page 📖



Trevor Story ties it in Game 2! #Postseason pic.twitter.com/IVsVArFaep — MLB (@MLB) October 1, 2025

Al quinto inning los Yankees volvieron al ataque. Primero de la mano de Grisham, que se embasó por boleto y luego avanzó a segunda por mal tiro del relevista Justin Slaten. Después, el Juez apareció para su primera impulsada de la serie.

Con un imparable a la izquierda Grisham terminó llegando a la goma desde la intermedia, todo esto minutos antes de que Story, en la alta del sexto, volviera a ser el villano en el Bronx.

Un cuadrangular de Story resolvió el empate 3-3 para Boston y provocó el colapso de Carlos Rodón, que ya para el 7mo salió a la lomita y dejó dos hombres en base antes que el boricua Fernando Cruz salvara el episodio con un cero ante la amenaza de tres hombres en base.

La definición llegó otra vez sobre el final

Al igual que en el compromiso del martes, en el que los Yankees tuvieron tres hombres en circulación, sin outs, en la parte baja del noveno inning, el partido se resolvió en los pasajes finales.

Esta vez, el batazo oportuno sí llegó. Aún con dos outs en la pizarra por los ponches de Rice y Giancarlo Stanton, un boleto a Jazz Chisholm Jr. culminó en carrera al correr desde primera base por un doble de Austin Wells.

Deslizándose en la goma y con el safe del umpire, Chisholm corrió al dugout para celebrar con sus compañeros la carrera del triunfo antes que David Bednar se acreditara el salvado.

Ahora los Yankees tendrán este jueves el último enfrentamiento de la Serie de Comodín en el Yankee Stadium ante Boston Red Sox, comenzando al igual que los otros dos anteriores a las 6:08 p.m. (ET).

