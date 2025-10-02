FIFA abrió primera venta de boletos para el Mundial 2026: precios van desde $355 hasta $6,730 dólares
La Copa del Mundo 2026 abre su primera fase de boletos con precios dinámicos: desde 355 dólares los más accesibles hasta 6,730 los más caros
La FIFA abrió la primera ventana de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, con alrededor de un millón de entradas disponibles y precios que varían según el país y la categoría.
En México, los precios son “variables”, mientras que en Estados Unidos y Canadá se aplicará un sistema “dinámico”, sujeto a la demanda. Para el público general, además de las opciones de Hospitality, se ofrecieron cuatro categorías: la CAT1 como la más cara y la CAT4 como la más accesible.
El partido inaugural en el Estadio Azteca tendrá boletos que van desde $1,825 dólares en CAT1 hasta $370 dólares en CAT4. La CAT2 se fijó en $1,290 dólares y la CAT3 en $745 dólares.
El debut del Team USA en el SOFI Stadium de Los Ángeles es el encuentro más costoso de la fase inicial. Los boletos alcanzan $2,735 dólares en CAT1, mientras que la CAT2 costó $1,940 dólares, la CAT3 ·1,120 dólares y la CAT4 $560 dólares.
En Toronto, el precio para ver a la selección canadiense inicia en $1,745 dólares en CAT1 y baja hasta $355 dólares en CAT4.
La final en Nueva York
El boleto más caro del torneo será para la final en Nueva York, con precios de $6,730 dólares en CAT1 y un mínimo de $2,030 dólares en CAT4.
Calendario de ventas
- Primera fase: inició el 1 de octubre para tarjetahabientes VISA.
- Segunda fase: será del 27 al 31 de octubre, bajo el mismo formato de registro y sorteo.
- Tercera fase: arrancará después del 5 de diciembre, tras el sorteo de grupos en Washington, cuando los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos.
