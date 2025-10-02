FIFA abrió primera venta de boletos para el Mundial 2026: precios van desde $355 hasta $6,730 dólares

La FIFA abrió la primera ventana de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, con alrededor de un millón de entradas disponibles y precios que varían según el país y la categoría.

En México, los precios son “variables”, mientras que en Estados Unidos y Canadá se aplicará un sistema “dinámico”, sujeto a la demanda. Para el público general, además de las opciones de Hospitality, se ofrecieron cuatro categorías: la CAT1 como la más cara y la CAT4 como la más accesible.

El partido inaugural en el Estadio Azteca tendrá boletos que van desde $1,825 dólares en CAT1 hasta $370 dólares en CAT4. La CAT2 se fijó en $1,290 dólares y la CAT3 en $745 dólares.

El debut del Team USA en el SOFI Stadium de Los Ángeles es el encuentro más costoso de la fase inicial. Los boletos alcanzan $2,735 dólares en CAT1, mientras que la CAT2 costó $1,940 dólares, la CAT3 ·1,120 dólares y la CAT4 $560 dólares.

En Toronto, el precio para ver a la selección canadiense inicia en $1,745 dólares en CAT1 y baja hasta $355 dólares en CAT4.

La final en Nueva York

El boleto más caro del torneo será para la final en Nueva York, con precios de $6,730 dólares en CAT1 y un mínimo de $2,030 dólares en CAT4.

Calendario de ventas

Primera fase: inició el 1 de octubre para tarjetahabientes VISA.

Segunda fase: será del 27 al 31 de octubre, bajo el mismo formato de registro y sorteo.

Tercera fase: arrancará después del 5 de diciembre, tras el sorteo de grupos en Washington, cuando los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos.

