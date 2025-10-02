Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar ante el hate de las redes sociales

Florinda Meza sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le preguntaron qué pensaba sobre el odio que recibe Ángela Aguilar por la relación que tiene con Christian Nodal. Por ello, rechazó que este tipo de situaciones se registren hacia una persona y una de las razones por las cuales no apoya los comentarios en contra de la cantante porque asegura que muchas personas son “inmorales”.

“Me duele que exista eso, porque yo no he hecho nada para que exista; el hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que sea insensible. Sé que ese pequeño mundillo es manejado por intereses y que hay mucha codicia en medio de todo eso. Hay mucha gente inmoral, que se cuelga de la fama de otros y que inventa cosas. Eso es inmoral, es manipulación“, expresó.

La viuda de Chespirito mencionó que su situación es muy compleja; además, no entiende las comparaciones que existen entre ellas, dado que Ángela está a punto de cumplir 22 años, mientras que ella es una señora mayor y aseguró que con su edad ya perdió la hermosura: “Pobrecita, ¿no? Porque la comparan. Es muy bonita y yo ya soy una vieja; era una joven bella a su edad, pero los años quitan todo. No es justo todo eso”.

La actriz de raíces mexicanas mencionó que espera que Ángela no se vea envuelta en todo lo que la sumergen los internautas con la gran cantidad de comentarios negativos que recibe: “No caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así; es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”.

Meza manifestó que a Aguilar se le ve que es una bonita persona, mientras que considera que el esposo de la cantante también debería asumir parte de lo que ella atraviesa: “Es una chica buena, noble. El otro (Nodal) tiene 12 años más, o sea, la cordura debería caber en él“.

Antes de finalizar, aclaró que ellos pueden hacer lo que deseen y destacó que ninguno está autorizado para opinar sobre la vida del resto: “Tienen derecho a hacer su vida. No hay derecho a que se metan en la vida de los demás”.

