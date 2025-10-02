Identifican a las tres víctimas del tiroteo masivo en un bar de Carolina del Norte

Autoridades de Southport, Carolina del Norte, confirmaron la identidad de las tres personas que murieron tras el tiroteo masivo ocurrido el pasado sábado por la noche en un restaurante junto a un muelle.

Las víctimas fueron identificadas Joy Rogers, de 64 años, residente de Southport; Solomon Banjo, de 36 años, oriundo de Charlottesville, Virginia; y Michael Durbin, de 56 años, de Galena, Ohio.

Los reportes señalan que el ataque fue presuntamente perpetrado por el exinfante de marina Nigel Edge, quien supuestamente abrió fuego con un rifle AR de cañón corto contra la multitud congregada en el muelle. Se registraron además cinco heridos, señaló ChyAnn Ketchum, portavoz municipal.

¿En qué se desempeñaban las víctimas?

Las víctimas fueron descritas por familiares y allegados como miembros activos y queridos de sus comunidades. Joy Rogers, quien se había mudado a Southport hace un año para disfrutar de su retiro junto a su esposo, fue descrita por este, Lennie Rogers, como una cristiana profundamente fiel que “Hizo honor a su nombre: su espíritu irradiaba alegría, luz y bondad dondequiera que iba”.

Se conoció que Solomon Banjo se desempeñaba como director ejecutivo de Eon, una empresa de tecnología sanitaria, y era graduado de la Universidad de Virginia. Fue descrito por su excolega en la red social X como una persona “inteligente, considerado, amable y querido”. Sin embargo, no hay daetalles hasta el momento sobre Michael Durbin, la tercera víctima.

Detalles del fatal ataque

Nigel Edge, de 40 años, perpetró un asalto “altamente premeditado” y dirigido, indicaron las autoridades, quienes precisaron que fue un exveterano del Cuerpo de Marines que sirvió en dos ocasiones en Irak y fue receptor de la condecoración “Corazón Púrpura”.

De acuerdo con el fiscal principal del condado, Edge presenta “problemas de salud mental importantes” derivados de una lesión cerebral traumática, y detalló que cambió su nombre en 2023, pues antes se llamaba Sean DeBevoise. El jefe de policía de Southport, Todd Coring, añadió que el presunto tirador también declaró a la policía sufrir de trastorno de estrés postraumático.

El sujeto fue detenido aproximadamente treinta minutos después del suceso, cuando un equipo de la Guardia Costera lo divisó sacando su embarcación del agua en una rampa en Oak Island. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Brunswick. Su próxima comparecencia judicial está fijada para el 13 de octubre.

Con información de New York Post

