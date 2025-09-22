Caramelo confiesa que extraña a su ‘fiera’ Manelyk González 

La separación de Caramelo y Manelyk González, quienes se conocieron en La Casa de los Famosos All-Stars sigue trayendo noticias. Ahora por la confesión del ganador de esa edición especial del reality show, quien ha confesado que extraña a su ex.

Sin ganas de reservarse nada, el expelotero dominicano habló con su audiencia en una reciente transmisión en la que indicó que sí le hace falta la mexicana.

Visiblemente conmovido por una pregunta de un seguidor, el creador de contenido dijo: “La fiera está allá en California, allá mismo en Los Ángeles, fiera, mi niña. Ay, mi gente, estoy pasado, son cosas que me quiero guardar, pero quisiera decirles. Me preguntaron que si yo extraño a Mane, claro, ¿cómo no voy a extrañar a mi fiera?”.

La declaración de Caramelo acerca de Manelyk González

Triste es ver qué 2 personas decidan separarse por el hate día y noche abren live hablando mal de ella van a tirar 💩 en sus redes y esa es su fuente de trabajo el ensañamiento con ella sobrepasa todo los límites pero hay 1 Dios que todo lo ve y lo juzga.#Caramelyk pic.twitter.com/SQdmGOHgVX — Flor Maria Benitez Zalazar (@FlorMariaB98341) September 21, 2025

Luego, explicó que la decisión de separarse fue de ambos, pero que eso no quita que la extrañe.

Los usuarios en redes sociales hablaron de este mensaje de Caramelo con opiniones como: “Ya hay que dejar que ellos tomen su decisión y eso, y si van a estar juntos van a estar juntos, aunque no nosotros lo sepamos, pero ya hay que dejar eso ya porque eso es lo que le hace más daño a ellos, o sea que se encuentren y eso es lo bonito”, “Se dejaron no por hate, eso manipulación de una de las partes, sean inteligentes chequen si Angela y Nodal se han dejado. Se dejaron cuando uno de ellos se canse del otro”.

Por ahora, Manelyk no ha hablado de nuevo de esta separación. Sin embargo, sus seguidores se preguntan qué fue lo que pasó para que un amor que se veía tan bien terminara tan pronto.

Pese a que ya no están juntos, todo parece indicar que rompieron en buenos términos, por lo que algunos fans no descartan que en el futuro se puedan reencontrar.

Sigue leyendo:

· Manelyk González y Caramelo confirman su amor: ¡Ya son novios oficiales!

· Manelyk González mantendrá su relación con Caramelo en privado

· Manelyk González evita el sudor excesivo con bótox en las axilas