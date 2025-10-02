Playoffs MLB: se definen los boletos a la Serie Divisional

La primera ronda de la postemporada de las Grandes Ligas llega hoy a su punto de ebullición. El formato a tres juegos de las Series de Comodín (Wild Card Series) ha demostrado ser explosivo, dejando tres enfrentamientos empatados 1−1 y listos para definirse en un dramático Juego 3 este jueves 2 de octubre.

Solo Los Ángeles Dodgers han asegurado su paso a la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) tras barrer a los Cincinnati Reds. Ahora, la atención se centra en quiénes serán los próximos tres equipos en sumarse al bracket de los Playoffs 2025.

Liga Americana: duelos de alto voltaje y viejas rivalidades

La Liga Americana tiene dos clásicos modernos que se definen esta noche, con los equipos de mejor seeding jugando en casa:

Yankees vs. Red Sox: la batalla final en el Bronx (8:08 p.m. ET)

La rivalidad más icónica de la MLB no decepcionó. Tras un triunfo inicial de Boston y una crucial victoria de Nueva York en el Juego 2, los archirrivales se enfrentan en el Yankee Stadium por el derecho a avanzar.

Estado de la Serie: Empatada 1−1.

En Juego: El ganador avanzará a la Serie Divisional de la LA (ALDS) para enfrentar a los Toronto Blue Jays (1er seed).

Los Yankees empataron la serie. Crédito: AP

Guardianes vs. Tigres: La Lucha por el Centro (3:08 p.m. ET)

En un enfrentamiento más inesperado entre rivales divisionales, los Cleveland Guardianes y los Detroit Tigres han llevado su serie al límite. Los Guardianes lograron una victoria decisiva en el Juego 2 para forzar este todo o nada.

Estado de la Serie: Empatada 1−1.

En Juego: El ganador se medirá en la ALDS contra los Seattle Mariners (2do seed).

Liga Nacional: El Choque entre Cachorros y Padres

El único desempate pendiente en la Liga Nacional enfrenta a dos equipos con bases de aficionados apasionadas y sedientas de gloria.

Cachorros vs. Padres: A Definición en Wrigley Field (5:08 p.m. ET)

Los Chicago Cubs lograron la primera victoria en casa, pero los San Diego Padres respondieron con un blanqueo para igualar. La serie se traslada al mítico Wrigley Field para una batalla que promete tensión en cada inning.

Estado de la Serie: Empatada 1−1.

En Juego: El ganador se enfrentará en la NLDS a los Milwaukee Brewers (1er seed).

