Rodner Figueroa revela cuál es el secreto detrás del éxito del programa El Gordo y la Flaca

Rodner Figueroa habló en su podcast Cara a Cara con Rodner cómo fue su experiencia en el programa El Gordo y la Flaca y reveló cuál cree que es el secreto que hay detrás del éxito del show de Univision.

En una conversación con el creador de contenido Beta Mejía dijo que participar en este espacio de entretenimiento le sumó mucha experiencia y momentos especiales.

Además de esto, aseguró que la trayectoria lograda por el programa es gracias a los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina. “Yo trabajé en El Gordo y la Flaca, un espacio donde no había egoísmo. Raúl y Lili, que son gran la magia de ese programa, y el éxito que han tenido durante estos 25 años es que ellos siempre han compartido su luz y su espacio con todo el elenco que ahí se ha presentado”.

En este sentido, añadió: “Te hacían brillar y te convertían en estrella, El Gordo y la Flaca es un programa que crea estrellas. Eso es muy difícil. Por regla general, en los programas hay uno o dos estelares y lo demás es reparto”.

Rodner Figueroa consideró que es necesario que en la industria del entretenimiento aprendan de este programa, pues la colaboración es un pilar para tener éxito.

“Hay muchas aristas en la televisión de las que tú no tienes el control”, afirmó acerca de las razones por las que no quiere volver a la pantalla chica.

El venezolano explicó que su podcast Cara a Cara con Rodner es una plataforma para darle una voz a sus colegas, pues considera que en ocasiones en la televisión obligan a algunos a seguir un personaje. “La gente en la calle me habla más del podcast que de todo lo que hice en la televisión”, afirmó.

Sigue leyendo:

· Lourdes del Río le contó a Rodner Figueroa cómo superó el cáncer y divorcio juntos

· Rodner opinó sobre el look de la prometida de Jeff Bezos en la toma de posesión

· Rodner Figueroa cuenta cuando lo despidieron de Univision y rechazó estar en ‘Suelta La Sopa’