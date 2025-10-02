Se revela la fecha de operación para el Canelo Álvarez

El futuro del boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya estaría definido debido a que se ha confirmado la posible fecha en la que se someterá a la operación para tratar la lesión que presenta en el codo y que lo ha venido afectando durante los últimos meses en poder alcanzar su máximo nivel competitivo.

El Team Canelo confirmó el lunes que el peleador tenía que someterse a una intervención quirúrgica y que por este motivo se tenía que anular el combate que tendría para finales de este 2025; esto al tener que realizar un estricto proceso de rehabilitación para poder estar en óptimas condiciones en caso de tener que regresar a los cuadriláteros.

De acuerdo con información suministrada por The Ring, la operación de antiguo campeón mundial indiscutido de los pesos súper medianos, el procedimiento se llevará a cabo en próximo 23 de octubre en la ciudad de Orange, California, donde será tratado por un especialista en esta área con el objetivo de buscar los mejores resultados posibles.

“La máxima estrella del boxeo, Canelo Álvarez, se someterá a una cirugía en su codo el 23 de octubre en Orange, California. La lesión pospondrá su regreso planeado en febrero en Riad, Arabia Saudita, para la tercera de sus cuatro peleas bajo contrato con Riyadh Season”, detalló The Ring tras tener contacto con fuentes vinculadas a la operación.

Comunicado del Team Canelo

El Team Canelo emitió un comunicado en el que detallaron que se trata de una cirugía artroscópica y su regreso se espera para el segundo o tercer trimestre de 2026, teniendo como meses fijados entre abril y junio; esto debido a que tardará entre cuatro y seis semanas antes de volver a los entrenamientos y así prepararse para su próxima pelea.

“Canelo ha sido diagnosticado con cuerpos libres en su codo izquierdo. Después de una evaluación exhaustiva y una consulta médica con su cirujano ortopédico, está programado para someterse a un procedimiento artroscópico en el codo izquierdo para remover los cuerpos libres”, dice el texto.

“Después del procedimiento, su cirujano ortopédico recomienda el uso de un cabestrillo por un corto período de tiempo. Se espera que su programa de rehabilitación le permita volver a entrenamientos ligeros en un plazo de 4 a 6 semanas. El pronóstico es excelente, y se anticipa que Saúl logre una recuperación completa y regrese al boxeo de nivel de campeonato”, finaliza el comunicado.

Es importante recordar que el último combate del Canelo Álvarez fue justamente la derrota que sufrió ante el estadounidense Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, combate en el que el tapatío fue superado por decisión unánime y despojado de sus cuatro cinturones de campeón.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez se sometería a una operación de codo que retrasará su regreso al ring

–LeBron James ante su temporada 23 de la NBA: “Mi edad es como el vino”

–Keith Thurman revela lo que le faltó a Pacquiao para derrotar a Barrios