Sebastián Ligarde revela su lucha contra la diabetes tipo 2 y el tratamiento
Sebastián Ligarde enfrenta su diagnóstico de diabetes tipo 2 y comparte su tratamiento y las vicisitudes que ha encontrado en su camino hacia la salud
Sebastián Ligarde ofreció una entrevista al programa de televisión “Ventaneando” y reveló que enfrenta un problema de salud relacionado con la diabetes tipo 2, que se registra por los altos niveles de glucosa en la sangre; aunque la mayor preocupación es que, por el momento, no existe una solución para atacar dicha afección más allá de un tratamiento para mantener a la persona estable.
“Por los próximos 6 meses veré cómo progresa. Yo me di cuenta de que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico, y cuando fui a hacerme la prueba, pues sí tenía la diabetes 2 disparadas y entonces ya empezaron los tratamientos y dietas. Que, bueno, gracias a Dios, siempre fui muy disciplinado, entonces no me cuesta mucho trabajo hacer dietas”, explicó.
El reconocido actor de telenovelas mexicanas manifestó que, a pesar de su delicada situación de salud, no le están suministrando insulina, pero sí reveló lo que le están inyectando: se trata de Ozempic, un medicamento que es muy usado en el mundo del entretenimiento para ayudar a bajar de peso a las personas que lo decidan.
Para Sebastián no ha sido tan complejo, ya que ha podido seguir comiendo aquello que se encuentra en su dieta y, por el momento, no se ha visto en la obligación de cambiar nada, pese a que en ocasiones tiene ganas de vomitar: “No me estoy inyectando insulina; lo que sí me estoy inyectando es Ozempic. Sí, me da un poco de náusea o como menos de lo que estoy acostumbrado a comer porque estoy satisfecho”, dijo.
Sin embargo, hace pocos días se vio ocupando los principales titulares del mundo del entretenimiento, pero por una razón muy diferente, dado que dijo que aparentemente había visto un OVNI y reveló la forma del extraño objeto que vio mientras se encontraba en la cochera de su casa buscando unas cosas.
Fue la descripción de Ligarde sobre lo que cree haber visto aquel día: “De repente veo un objeto rectangular, no, perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad, sino mucho más lento y a una velocidad continua“.
Sigue leyendo:
· Sebastián Ligarde responde a críticas tras adoptar a un joven de 17 años
· Sebastián Ligarde revela su secreto de juventud: orina
· Sebastián Ligarde, actor de ‘Quinceañera, comparte que sufre un par de tumores en el colon