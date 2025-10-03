Adamari López revela cómo recibió su diagnóstico de cáncer de mama hace 20 años

Adamari López, hace aproximadamente dos décadas, fue cuando conoció su diagnóstico de cáncer, pero en esta ocasión, en “Desiguales: Todos Opinamos”, decidió sincerarse sobre cómo fue ese momento cuando los especialistas en el área de la salud le manifestaron un diagnóstico que le cambió por completo la vida. Recordemos que el hecho ocurrió cuando ella era la esposa de Luis Fonsi.

“Me rasqué. Yo nunca he sido de rascarme con las uñas, sino con la yema de los dedos; me sentí una masa. Decido, porque mi sobrina se va a casar, que iba a Puerto Rico y de allá era donde era mi seguro médico, ir a donde mi ginecólogo”, comenzó revelando sobre su situación.

El especialista que la vio primero le dijo que le mandaría un tratamiento a ver si se trataba de algo por estar en sus días; sin embargo, los dolores no se detuvieron e incrementaron en otras partes del cuerpo, aunque afortunadamente no tenía nada en la parte estomacal, pero sí le hallaron una masa en uno de sus senos.

“Me dio otro dolor en el abdomen; voy a hacerme el estudio del abdomen y, como ya tenía la receta de la mamografía, dije: ‘Pues ya de una vez, ya estoy en el radiólogo, aquí me la hago’ y terminó no siendo nada del estómago, sino que me encontraron una masa posiblemente cancerosa en el seno“, relató durante una nueva emisión.

López mencionó que las personas que la estaban atendiendo, además de ser expertos en la materia, fueron personas que estudiaron con ella cuando eran jóvenes, de manera tal que le recomendaron que, tras el hallazgo que tenía, le realizaran una biopsia para poder conocer lo que había en su cuerpo, y ya después de habérsela realizado fue cuando, a las semanas, le informaron que tenía cáncer.

“Los radiólogos eran compañeros míos de escuela; habíamos estudiado juntos toda la vida. Me llevaron a la oficina y me dijeron que tenía que tener a alguien que me hiciera un análisis de lo que tenía ahí, una biopsia; me hicieron la cita con una persona que ellos conocían y así fue como conocí el diagnóstico semanas después“, dijo sobre la manera en que se enteró de este lamentable diagnóstico.

