Adamari López habló del amor: “Hace un tiempito atrás salí con alguien”

Adamari López está soltera desde hace 4 años, desde entonces, se había creído que la conductora de origen puertorriqueño no había salido con nadie desde aquel momento, pero no es así, ya que lo dio a conocer en “Desiguales, todos opinamos”. Sin embargo, explicó que “ahora mismo mi enfoque es mi hija, mi bienestar y mi trabajo”.

López, sin dar mayores detalles de la persona con la que estuvo, dijo que tomó sus maletas porque debía viajar por razones laborales, pero cuando regresó, alguien le dijo que ese hombre, en su ausencia, se atrevió a salir con otra mujer, razón por la cual decidió dejar todo hasta ahí, dado que ese compañero no la estaba viendo como una prioridad en su vida.

“Hace un tiempito atrás salí con alguien, me fui de viaje por una cosa de trabajo y regresé. Alguien me dijo: ‘Lo vimos saliendo con otra persona más’. Pues ya está. Lo llamé y le dije: ‘Sé que saliste con alguien más, si yo no soy la prioridad y no puedes esperar unos días a que yo regrese, entonces, ¿por qué yo quiero estar?'”, explicó.

Aunque la presentadora de televisión salió con alguien en el pasado, no quiere decir que en esta etapa de su vida desee tener algo con alguna persona, dado que se siente muy bien por la paz que encuentra en sí misma, “pero no es algo que esté buscando en este momento”.

“Es que no quiero estar con alguien por estar, no quiero conformarme con cosas; quiero que esas cosas que yo quiero en la vida me llenen y por las razones correctas“. Adamari López explicó que no está para “infidelidades, desamor, desplantes. Ahora no estoy ni para uno”, ya que a sus 54 años solamente busca tranquilidad y, para eso, no es obligatoria la compañía de un hombre.

López no está dispuesta a intentarlo en un lugar donde ya no funcionó: “No quiero dar oportunidades, no me interesa dar oportunidades. Si vamos a empezar a entablar una relación seria y al rato vas a salir con alguien más, no estoy para dar oportunidades. Lo que pasa al principio sigue pasando en la relación”, explicó en el mencionado pódcast.

