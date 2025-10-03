Carmen Aub cuenta cómo descubrió la sordera de su bebé

Carmen Aub, actriz de exitosas producciones como El señor de los cielos, habló en el programa Hoy Día de la sordera que le detectaron a su bebé Lu.

En su visita al show matutino de la cadena Telemundo, la artista de 35 años de edad contó cómo fue el diagnóstico de su hija. “Yo creo que es muy importante lo acaba de pasar en el mes de septiembre, que es el mes de sordera, normalizar algo que yo nunca en la vida, ni siquiera tenía un prejuicio hacia los sordos, era algo tan lejano a mí que nunca hubiera pensado que esto me iba a pasar a mí (…) y de repente la vida te pone unos retos que hay que aceptar y tomar acción”, afirmó.

La mexicana reconoció que lloró mucho al enterarse del diagnóstico y que hubo varios momentos en los que sintió que no podría con esto. Pero encontró la fuerza para seguir adelante y ayudar a su niña.

Carmen Aub explicó que el informarse la ayudó a entender mejor todo y asimilar la sordera de su hija.

“Lu, al ser tan chiquita, le hicieron una prueba a las dos semanas y yo dije ‘no, es que se movió mucho, sigue con el líquido en el oído’. Incluso dije que le iba a hacer la prueba más adelante y ya ahí salió positivo. Un examen positivo y otro también, si no lo aceptaba, era negación”, afirmó la artista.

Al asumir la realidad, se instruyó para apoyar a su bebé, pues sabe que en el futuro enfrentará muchos retos. “Ella va a tener todo nuestro apoyo”, dijo.

La artista indicó que su bebé puede terminar usando un implante coclear, por lo que sabe que tendrán más retos que asumir. Sin embargo, reconoció que ha buscado el apoyo de personas que tienen sordera para entender mejor sus vidas y ver cómo podría dar el máximo respaldo a su niña.

Carmen Aub también dijo que debido a todo lo que ocurrió con Lu, le ha motivado a concientizar sobre la sordera y apoyar a otras personas que quizás sientan miedo por este diagnóstico.

