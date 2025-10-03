Dalilah Polanco cuenta cómo es su amistad con Ludwika Paleta

Dalilah Polanco, de manera constante, genera polémica con sus declaraciones en “La Casa de los Famosos México”, donde ha involucrado a diversas personalidades del mundo del entretenimiento, y esta vez se trata de Ludwika Paleta, debido a la gran amistad que sostiene desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, la expareja de Eugenio Derbez dio un giro inesperado a su postura sobre la relación con la actriz, dado que encendió las alarmas con las implicaciones que dejó en su opinión, ya que algo que parecía verse también terminó con un aspecto oscuro y diferente al punto de decir, como referencia, que Paleta sería capaz de ocultar un cuerpo.

La referencia fue bastante clara al hablar de su amiga, debido a que Ludwika vive en España desde hace bastantes años: “Es de las mujeres… te voy a decir algo, le podría decir: ‘Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo’ y se regresa a Madrid”, explicó.

Tras las declaraciones de Polanco, quien no tiene contacto con la realidad debido a su participación en el mencionado reality show, Paleta compartió un mensaje lleno de reflexión a través de las historias de su cuenta personal de Instagram, y es que la actriz aprovechó para instar a las personas a razonar lo que podría generar la opinión de una persona, y más cuando son declaraciones que presentan en la televisión, lo que implica mucha más responsabilidad de lo habitual.

“Oigan, pensar un poquito no hace daño. De verdad se los digo, todo mi cariño a esa gente que le resuene esta nota”, dice en la imagen.

A través de las redes sociales, hay personas que han manifestado todo su apoyo y cariño a Polanco, diciendo que seguramente su opinión sobre su amiga no fue tomada en el mejor contexto posible. Pero también hay personas que apoyan a Paleta, considerando que ponen en tela de juicio la manera de ser de ella.

Dalilah Polanco, en el pasado, habría pertenecido a una secta en Estados Unidos en la que predominaban delitos de crimen organizado y también sexuales, y se trata de la organización NXIVM; sin embargo, ella nunca dio el nombre de con quienes trabajó, pero fue vinculada con Emiliano Salinas, quien trabajaba con ellos, y ahora Paleta también está relacionada con ellos.

Sigue leyendo:

· Dalilah Polanco revela un difícil momento tras la infidelidad de un exnovio

· Dalilah Polanco revela el dolor detrás de su decisión de no querer ser madre

· Dalilah Polanco habla de su relación con Eugenio Derbez y su final