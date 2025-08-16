Sentencian a otro aliado del alcalde Adams: corrupción electoral en Nueva York vinculada a Turquía

Otro aliado del alcalde Eric Adams fue sentenciado por corrupción: el anciano ejecutivo de una constructora de Brooklyn, Erden Arkan, fue condenado ayer un año de libertad condicional y al pago de más de $27,000 dólares en multas tras declararse culpable de introducir donaciones ficticias ilegales en las arcas de la campaña electoral de 2021 como parte de un esquema que, según la fiscalía, involucraba al gobierno turco.

Aunque el caso penal contra Adams ya concluyó en abril por un supuesto perdón otorgado por el mandatario Donald Trump, ayer se reveló en el tribunal que Arkan ha estado cooperando con la investigación en curso de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad (CFB) sobre las acusaciones de que las campañas electorales de 2021 y la actual de 2025 del alcalde ha habido diversos esquemas de donaciones ficticias, comentó Daily News.

Arkan, ciudadano turco y propietario de KSK Construction con sede en Williamsburg, se declaró culpable por primera vez en enero. Ayer se le vio al borde de las lágrimas al aceptar su sentencia durante una audiencia matutina en el Tribunal Federal de Manhattan. “Siento una profunda tristeza por las decisiones que tomé”, dijo con la voz entrecortada. “Siento sinceramente lo que he hecho con los contribuyentes de la ciudad de Nueva York… También pido disculpas a este tribunal”.

Para su suerte, no irá a prisión. El dinero que Arkan debe desembolsar incluye una multa de $9,500 dólares y un pago de restitución de $18,000 a la CFB. Según la acusación formal, el empresario de 76 años organizó un evento de recaudación de fondos en sus oficinas para la primera campaña de Adams a la alcaldía en mayo de 2021, donde recaudó $14,000 dólares de 11 personas. Los registros muestran que el equipo de Adams presentó esas contribuciones para fondos públicos de contrapartida, lo que le reportó a su campaña $18,000 adicionales en efectivo de los contribuyentes.

Su abogado defensor, Jonathan Rosen, cuestionó durante la audiencia judicial del viernes cómo tiene sentido que la fiscalía federal de Manhattan, controlada por Trump, anulara el caso del alcalde pero siguiera adelante con el de Arkan, dada la superposición entre ambos.

“Nada puede normalizar este ejercicio injusto de la discreción fiscal”, declaró. En un escrito de sentencia presentado a principios de este mes Rosen escribió que Arkan “no coordinó su decisión de usar testaferros” con el gobierno turco, aunque reconoció que su cliente conoció a Adams a través del cónsul general turco.

El juez Dale Ho, quien presidió el caso de Adams y el de Arkan, reconoció que existía una “incongruencia” entre ambos resultados. Sin embargo, rechazó la idea de que Arkan no debiera afrontar las consecuencias. “No es un crimen sin víctimas”, dijo el juez Ho, argumentando que los delitos de Arkan violaron la confianza pública de una manera que “genera cinismo”.

Previamente, el martes Mohamed Bahi, ex asesor del alcalde de Nueva York ante la comunidad musulmana, se declaró culpable de conspiración por su participación en la organización de contribuciones ilegales de testaferros para la triunfante campaña de Adams en 2021. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a su derecho a apelar y aceptó pagar $32,000 dólares en concepto de restitución y entre $2,000 y 20,000 en multas. Los términos de la sentencia se determinarán en una audiencia prevista para el 18 de noviembre. Adams no ha emitido comentarios sobre las decisiones judiciales de esta semana.

Once meses de escándalos

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones.

En el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En enero el magnate inmobiliario Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021. Luego en febrero trascendió que Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, también planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración.

Igualmente en febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra ese organismo y Adams.

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Al momento Adams corre en las encuestas muy atrás del joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, muchos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.