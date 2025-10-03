Manny Pacquiao ya negocia con su próximo rival para volver al ring

El boxeador filipino y antiguo campeón mundial, Manny Pacquiao, está negado a retirarse del pugilismo profesional a pesar de tener ya 47 años, por lo que actualmente se encuentra en la búsqueda de un nuevo rival para volver al ring luego del combate que protagonizó hace unas semanas contra Mario Barrios; compromiso en el que no le pudo quitar el cinturón de campeón.

De acuerdo con la información suministrada por el presidente de MP Promotions, Sean Gibbons, el peleador asiático estaría manteniendo conversaciones para poder enfrentarse contra el actual campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando ‘Rolly’ Romero.

Manny Pacquiao, left, fights Mario Barrios in a welterweight title boxing match Saturday, July 19, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Estas declaraciones las realizó Gibbons durante una entrevista ofrecida para World Boxing News, donde detalló que este combate podría llevarse a cabo el próximo mes de diciembre en el MGM Grand de Las Vegas siempre y cuando se concreten las conversaciones y ambas partes queden conformes con lo que ganarán y las condiciones del duelo.

El regreso de Pacman al boxeo, con su energía y motivación intactas, ha dejado claro que busca seguir escribiendo historia, por lo que derrotar a Romero sería un paso importante para seguir ampliando su legado en este deporte.

“El objetivo sigue siendo el mismo. Cuando Manny decidió regresar, buscaba peleas importantes. El CMB le otorgó, con respeto y acierto, el derecho a competir por un título mundial. Desafortunadamente, perdió por una decisión dudosa contra Mario Barrios. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: romper su propio récord, hacer historia, ganar un título wélter. Quiere ser la persona de mayor edad en lograrlo a los 47 años. Rolly Romero tiene el cinturón de la AMB, así que él es el objetivo”, expresó.

A pesar de las especulaciones sobre posibles rivales, Gibbons aclaró que si no se concreta la pelea con Romero, existen otras opciones para que Pacquiao regrese al ring en diciembre. Sin embargo, dejó claro que por el momento no están buscando una revancha con Mario Barrios.

“No hay Barrios por ahora. Manny está interesado en Rolly Romero por el título de la AMB. Manny quiere peleas importantes a los 46 años para hacer historia”, detalló.

Durante una entrevista realizada para FightHub TV el mes pasado, Manny Pacquiao dejó abierta la posibilidad de un combate ante el estadounidense y actual monarca ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Gervonta “Tank” Davis. Sin embargo, para que esta pelea ocurra, tendría que existir una negociación respecto al peso.

“Si él quiere, entonces si sube a 147 podemos pelear… 145 tal vez. Oh, eso no es un problema para mí porque soy un peleador experimentado”, dijo Pacquiao en su momento.

