Pumas descarta a Martín Anselmi como uno de sus candidatos para DT

Los Pumas de la UNAM se encuentran en una complicada situación dentro del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la derrota en el Clásico Capitalino 4-1 ante las Águilas del Club América; situación que ha generado cierta preocupación en la fanaticada y ha generado rumores sobre la posible salida de Efraín Juárez.

Uno de los nombres que ha surgido como posible sustituto de Juárez es el del entrenador argentino Martín Anselmi, quien actualmente se encuentra al mando de Independiente del Valle, marcando así su posible regreso al balompié azteca.

A pesar de este hecho el propio director de deportes de Grupo Multimedios, Agustín Martínez de León, aseguró durante una entrevista ofrecida para Conexión MT que conversó con miembros de la directiva felina, quienes aseguraron que esta información es completamente falsa y ellos no tienen ningún interés en cambiar a su técnico y menos por Martín Anselmi.

“Lo de Martín Anselmi (a Pumas) es una completa mentira. Platiqué con gente de la directiva, con Rubén Rodríguez y Miguel Arizpe, quienes tienen muy buena información y no hay absolutamente nada. Se los puedo confirmar, ni es candidato, ni están buscando opciones”, expresó.

El periodista detalló que, si bien existe descontento por el desempeño del equipo, la continuidad de Juárez no está en riesgo inmediato debido a que confían en poder cambiar el rumbo en los próximos encuentros para sumar puntos que les permitan llegar a la Liguilla del torneo Apertura 2025.

“En Pumas están molestos, sí, pero no por el tema deportivo. El tema deportivo claro que les preocupa, pero no tienen pensado correr a Efraín Juárez. Tendría que pasar una verdadera catástrofe. Todos los equipos claro que tienen una carpeta con nombres de entrenadores que pudieran ser candidatos. Martín Anselmi no es candidato para Pumas”, agregó.

A pesar de la derrota ante el Club América, los Pumas de la UNAM se ubican actualmente en la décima posición de la tabla de clasificación para la Liguilla con un total de 13 puntos acumulados producto de tres victorias cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que es fundamental para ellos poder vencer a sus rivales en los próximos partidos y así escalar posiciones.

Recordemos también que Martín Anselmi no quedó en buenos términos dentro de la Liga MX debido a la polémica que protagonizó tras su salida de la Máquina de Cruz Azul, equipo al que dejó colgado durante el torneo para poder regresar a su país y dirigir un club de la Superliga Argentina.

