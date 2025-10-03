Robert García cree que lesión del Canelo es excusa para una revancha ante Crawford

El entrenador mexicano de boxeo, Robert García, consideró que la reciente operación a la que se someterá el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez en su codo izquierdo debido a un desgaste podría convertirse en la narrativa perfecta para darle mayor atractivo a una revancha contra el estadounidense y nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Terence Crawford.

Estas declaraciones las realizó García durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde consideró que el primer enfrentamiento dejó poco margen para generar expectativa, pero que el argumento de un Canelo completamente recuperado sí podría despertar interés en la afición.

“Pienso que cuando un peleador tiene alguna molestia aun así pelean porque no cancelan peleas por cualquier cosita, tiene que ser algo muy grave para poder cancelar una pelea. Yo pienso que ahora se está hablando mucho de esta lesión (de Canelo) porque quizá ya han empezado las pláticas con Turki, con los equipos de Crawford, de Canelo, para posteriormente una revancha”, expresó.

En la primera pelea Terence Crawford dominó por completo a su rival en el cuadrilátero y se coronó campeón indiscutido del peso supermedio tras imponerse por decisión unánime. Durante esa contienda, Canelo nunca logró poner en aprietos a “Bud”, lo que generó dudas sobre el interés de una segunda edición.

A pesar de todo esto, Robert García plantea que el discurso de la lesión abre un nuevo panorama debido a que si se vende la revancha bajo la premisa de que el mexicano ahora sí estará en plenitud, el público podría percibir la pelea de forma distinta.

“Yo pienso que puede ser ese el plan para tener alguna excusa, porque si no hay ninguna excusa todos vamos a pensar lo mismo, Crawford va a volver a hacer lo mismo, va a volver a bailar con él, a cachetearlo, hacer lo que hizo. Todos vamos a pensar lo mismo”, advirtió el entrenador.

“‘Yo estaba lastimado, tuve que hacerme una operación en mi codo porque no podía tirar el jab’. Todo mundo va a pensar que ahora sí llegará al 100%, que tiene oportunidad de ganar y va a llamar la atención la revancha”, dijo el entrenador mexicano sobre la narrativa que tendría el peleador azteca tras recuperarse de la lesión.

El preparador también recalcó que, después de lo visto el pasado 13 de septiembre, no habría demasiado interés en ver nuevamente a Canelo contra Crawford ni contra otros nombres peligrosos como Artur Beterbiev o Hamzah Sheeraz. Para él, esos rivales representarían un riesgo serio para la carrera del mexicano.

“Pueden ser parte de estrategia para volver a traer esta pelea grande, porque como se miró Canelo y como peleó no creo que haya mucho interés de verlo pelear contra un Beterbiev, está muy peligrosos para él, un Sheeraz, hasta él pienso que está muy peligroso para Canelo”, opinó.

Finalmente, García concluyó que la operación podría ser utilizada como un recurso de mercadotecnia que reavive la expectativa luego de haber visto la cara superioridad de Crawford a pesar de haber escalado dos divisiones.

“Así que siento que se está preparando la revancha y con esa razón de ‘tuve una lesión, no pude tirar mi jab, no pude tirar mi izquierda’. Por la lesión se va a vender a todo el fanático de Canelo, que ahora sí va a poder, ahora sí lo va a noquear, entonces va a vender la pelea otra vez”, concluyó.

