· Maribel Guardia defiende su amor por su nieto tras declaraciones de su exnuera

Imelda Tuñón, en días pasados, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para mencionar que, aparentemente, la abuela de su hijo, Maribel Guardia, no sentía cariño por el pequeño, sino que de forma constante lo menciona en diversos medios de comunicación para “llamar la atención.” Razón por la cual la actriz de origen costarricense aclaró todo lo que siente por su nieto.

Guardia aprovechó también para aclarar que no siente ningún tipo de sentimiento negativo hacia la madre de su nieto, pese a todo lo que se ha generado desde que, en el mes de enero, ella la denunciara por considerar que no estaba en condiciones para poder criar a José Julián. Dijo que al contrario, se siente muy contenta de ver todo lo que ha atravesado hasta la fecha.

“A ese niño lo amo con toda mi alma. Desde que nació, es un pedazo de mi hijo; tiene mi sangre. Daría parte de mi vida por José Julián, con todo mi amor […] Yo no le tengo ningún odio a Imelda. Para nada. Le pido a Dios que esté bien, porque sé que entre mejor esté ella, el niño va a estar maravillosamente bien. La veo muy bien, con mucha energía, y eso me da gusto”, dijo durante su encuentro con los reporteros.

Maribel Guardia respondió a las más recientes declaraciones de su exnuera Imelda Tuñón, dado que, seguro, tras las declaraciones que dio la actriz, se convirtió en un blanco de comentarios negativos a través de las redes sociales. Por lo cual asegura que todo fue generado por la abuela de su hijo.

“No creo que sea por mi culpa. Digo, yo también recibo, todos los que estamos en las redes recibimos hate. Es como que parte de esta era que estamos viviendo, ¿no? No todo el mundo te ama y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo […] A mí no me gusta el bullying para nadie”, añadió.

Tras las constantes acusaciones que se registran en contra de Imelda, ella ha negado que exista algún tipo de problemas con adicciones y, mucho menos, abandono infantil. Por lo cual ella considera que esa demanda se había tratado de una campaña de “desprestigio”, y desde aquel momento, las diferencias no se han detenido.

