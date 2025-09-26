“Terror Comes Knocking”: La historia real del nuevo éxito de Netflix que está aterrorizando al público 

A solo unos días de su estreno en Netflix, “Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story” se ha convertido en uno de los nuevos éxitos de la plataforma gracias a su mezcla entre drama y suspenso, todo sustentando por una macabra historia real que ha impactado a audiencias de diferentes países.

El largometraje, que ya forma parte del top 10 de Netflix a nivel mundial, recrea un violento episodio ocurrido en Florida en 2009, cuando Marcela Borges, entonces embarazada, fue víctima junto a su familia de un secuestro dentro de su propia casa.

La historia real detrás del filme

La trama se inspira en la invasión a la vivienda de Borges, donde al menos cuatro hombres encapuchados retuvieron a la mujer, a su esposo, Rubens, y a su hijo pequeño, Ryan. Los agresores buscaban 200.000 dólares y no dudaron en usar la violencia para intimidar a la familia.

Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando Borges protagonizó un acto de valentía: se enfrentó a uno de los intrusos, consiguió escapar y logró alertar a los vecinos, a pesar de resultar herida en el proceso.

El caso tuvo amplio eco mediático en Estados Unidos y derivó en un proceso judicial que dejó tres condenas a cadena perpetua. No obstante, la principal instigadora del complot, Bianca Dos Santos, permanece prófuga de la justicia.

Este trasfondo convierte a la película en algo más que entretenimiento: es una ventana hacia un episodio marcado por el miedo, la resiliencia y la búsqueda de justicia.

La producción fue dirigida por Felipe Rodríguez y cuenta con un reparto encabezado por Dascha Polanco como Marcela Borges, junto a Jonathan Sousa, Nisa Gunduz, entre otros. El elenco transmite con realismo la tensión vivida durante el secuestro, mientras que la dirección apuesta por un estilo sobrio que acentúa el dramatismo sin recurrir a excesos visuales.

La versión de Netflix y la reacción del público

Desde su llegada al catálogo, “Terror Comes Knocking” ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios destacan el tono intenso y la fidelidad con que refleja los hechos, mientras otros subrayan lo perturbador de revivir una historia tan cercana a la realidad.

Lo cierto es que la combinación de un guion inspirado en sucesos auténticos y el magnetismo de la plataforma han convertido a este título en uno de los más vistos del momento.

Y es que con apenas una semana de su estreno, la película se ubica en el décimo lugar del Top 10 de Netflix a nivel mundial y en el lugar 5 en Estados Unidos.

