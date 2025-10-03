Retiran tazones de camarones con linguini congelados por riesgo de listeria

La empresa Demers Food Group inició el retiro de una selección de tazones de Gambas al ajillo con linguini de Scott & Jon’s por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. El producto fue distribuido a distribuidores mayoristas y operadores a nivel nacional entre el 15/09/2025 y el 25/09/2025, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El reporte indica que el retiro se produce debido a un ingrediente de pasta linguini retirado previamente del mercado y suministrado por Nate’s Fine Foods.

Aunque no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro de Demers Food Group, la recomendación a los compradores del producto es a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso.

Limpiar y desinfectar cuidadosamente las superficies y recipientes que hayan estado en contacto con el producto para prevenir la contaminación cruzada, ya que la Listeria puede sobrevivir en refrigeración.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

La FDA publicó en su sitio web una imagen del empaque del producto sujeto a retiro. Crédito: FDA | Cortesía

El producto retirado son las “Gambas al ajillo con linguini de Scott y Jon”, distribuidos en todo el país entre el 15 y el 25 de septiembre. A continuación, la descripción del producto:

Producto: Gambas al ajillo con linguini de Scott y Jon

Códigos de lote afectados: S254522, S255522, S259522, S263521 y S263522

Fechas de Consumo Preferente (“Mejor antes de”): 12/3/2027, 13/3/2027, 17/3/2027 y 21/3/2027

Tamaño del Producto: 9,6 onzas

Código Postal Único (UPC): 858175003919

GTIN (Número Global de Artículo Comercial): 10858175003916

¿Cuáles son los efectos de la Listeria?

La listeria es una bacteria que causa una infección que puede llegar a ser grave en personas con el sistema inmunológico debilitado, niños pequeños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Los síntomas comunes de esta infección van desde fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas, alerta la FDA.

