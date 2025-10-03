Starbucks y Taylor Swift celebran el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’

Starbucks se une nuevamente a Taylor Swift para celebrar el lanzamiento de un álbum: “The Life of a Showgirl”. Se trata de una fiesta en todas las cafeterías participantes con un toque de brillo y listas de reproducción de la nueva producción de la artista.

Este 3 de octubre se celebrará una fiesta mundial de purpurina con fans. Un Starbucks en Nashville se transformó en la cafetería Starbies “La Vida de una Showgirl” (un homenaje a álbum número doce de Swift).

En un Starbucks de Nashville los fans de Taylor podrán adentrarse en la experiencia de la cafetería Starbies “La Vida de una Showgirl”. Crédito: Starbucks | Cortesía

La fiesta incluye experiencias inspiradas en Taylor, incluyendo una tienda de discos de vinilo exclusiva, un fotomatón, fabricación de pulseras de la amistad y chispas de purpurina sobre la espuma fría.

Para los Swifties hay sorpresas los primeros 113,000 fans (y miembros de Starbucks Rewards) que encontraron un “huevo de Pascua” en las redes sociales de Starbucks obtuvieron una bebida gratis.

¿Qué trae de nuevo “The Life of a Showgirl”?

“The Life of a Showgirl” es el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, y es una suerte de un espejo íntimo que refleja su vida durante la monumental Eras Tour. El álbum refleja la vulnerabilidad de su vida personal con el grandeur de su vida pública, con una estética de cabaret y burlesque inspirada en el viejo Hollywood como telón de fondo.

La crítica ve este estilo más allá de lo visual, para interpretar que la artista que se siente dueña de su espectáculo (su vida), tanto en el escenario como fuera de él.

“The Life of a Showgirl” es el relato de una superestrella que ha aprendido a equilibrar la intensidad de la fama con la simpleza del amor y la amistad, todo ello envuelto en un vibrante y audaz atuendo de lentejuelas y confianza.

Las letras de las canciones de este álbum hacen referencias a experiencias, personas y situaciones que los fanáticos de Swift puede descifrar, lo que abre una ventana a su vida real.

Una nueva colaboración

No es la primera colaboración entre Starbucks y Swift, ya que 2021 se unieron para celebrar el lanzamiento de “Red (Taylor’s Version). Para esa ocasión los fans pudieron pedir el “Taylor’s Latte”, un latte grande desnatado con caramelo, su bebida favorita.

La bebida venía acompañada con stickers temáticos, tarjetas de regalo electrónicas de Starbucks con letras como “Autumn leaves falling down” y una lista de reproducción de Spotify con la música de Swift.

