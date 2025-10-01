Taylor Swift rompió nuevo récord en Spotify

La cantante estadounidense Taylor Swift se ha apuntado un nuevo récord en Spotify. Esta vez, se superó ella misma al alcanzar 5 millones de pre-guardados de su álbum ‘The Life of a Showgirl’, el cual estará disponible desde el 3 de octubre.

La marca anterior en la plataforma la tenía ella misma con la previa al estreno de ‘The Tortured Poets Department’ en 2024.

Hay que recordar que desde que Swift anunció el lanzamiento de este álbum ha roto récords, pues decidió compartir su nombre y portada en el podcast de su novio Travis Kelce. Su participación en ‘New Heights’ quedó registrada como su primera vez en un podcast, y al mimo tiempo se convirtió en el estreno de pódcast más visto de la historia. Logró 13 millones de visualizaciones en YouTube en 24 horas y colapsó brevemente la plataforma con 1.3 millones de espectadores simultáneos.

Por ahora, Swift solo ha dado adelantos de la parte visual del álbum y en muchas partes del mundo se están organizando listening parties para disfrutar de las nuevas canciones.

Esta nueva etapa en la carrera de Swift viene acompaña de una estética inspirada en el glamour del cabaret y el teatro clásico. En las fotos que ha compartido se puede apreciar las plumas, lentejuelas, corsets y joyería opulenta que evocan el viejo Hollywood y la tradición burlesque.

Esta no ha sido la única sorpresa que ha dado Swift en los últimos meses, pues también anunció su compromiso con Travis Kelce y oficialmente recuperó su catálogo musical tras años intentándolo.

