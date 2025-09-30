‘Boost’ proteico de Starbucks: Llegan los Protein Lattes y bebidas con espuma fría
Starbucks lanzó 7 bebidas proteicas con hasta 36g, incluyendo opciones sin azúcar, además de 9 formas de personalizar tu café (leche y espumas)
Starbucks está lanzando una nueva línea de siete productos proteicos para las personas que cuidan su alimentación, en especial aquellas enfocadas en el fitness, el control de peso o que simplemente buscan opciones más nutritivas con mayores niveles de proteína.
Se trata de un lanzamiento estratégico y sumamente relevante, muy a tono con la tendencia de vida saludable. Con las nuevas bebidas proteicas se eleva a 16 productos que se dividen en tres categorías principales: bebidas con espuma frían, lattes proteicos y las espumas de proteínas de Starbucks para personalizar cualquier bebida del menú.
7 nuevas bebidas proteicas preparadas
Estas nuevas bebidas tienen un alto contenido de proteínas. A continuación la descripción de cada una:
- Bebidas con espuma fría de proteína (Solo Heladas)
1. Crema de Plátano Helada con Proteína Matcha: con 24 gramos por grande, es un latte de té verde matcha vibrante (con jarabe clásico), cubierto con la nueva espuma fría de proteína de plátano.
2. Latte Proteico Helado con Crema de Vainilla: Con 26 gramos de proteínas, es un café espresso cremoso y helado, cubierto con espuma fría de proteína de vainilla, aportando ricos sabores dulces.
3. Café Frío con Proteína y Crema de Chocolate: Con 19 gramos de proteína en su presentación por grande, es un café Cold Brew exclusivo de Starbucks (endulzado con jarabe de vainilla), cubierto con suaves capas de espuma fría de proteína de chocolate.
- Nuevos lattes proteicos (helados o calientes)
4. Matcha Proteico de Vainilla Sin Azúcar: Tiene de 28 a 36 gramos de proteína, en una bebida que combina matcha y jarabe de vainilla sin azúcar, con leche enriquecida con proteínas. Es un matcha latte vibrante sin azúcar añadido.
5. Latte Proteico de Vainilla Sin Azúcar: tiene de 27 a 29 gramos proteína. Una bebida elaborada con espresso intenso, jarabe de vainilla sin azúcar y leche con alto contenido proteico. Bebida suave sin azúcar añadido.
6. Matcha Proteico: Un matcha Latte tradicional (con jarabe clásico) potenciado con leche enriquecida con proteínas para un sabor vibrante y dulce con un nivel de proteína de 28 a 36 gramos.
7. Latte Proteico de Vainilla: Elaborado con espresso, dulce sabor a vainilla y leche con proteínas. Es una versión suave y deliciosa del latte clásico, tiene de 27 a 29 gramos.
9 opciones de personalización con proteínas
Starbucks también ofrece ingredientes para aumentar el contenido proteico de casi cualquier bebida existente en el menú.
Espuma Fría de Proteína Starbucks vienen en 8 sabores y 1 opción simple, con lo que se puede añadir 15 gramos extra de proteína (grande).
- Plátano
- Vainilla
- Vainilla Sin Azúcar
- Chocolate
- Matcha
- Caramelo Salado
- Azúcar Moreno
- Simple (sin azúcar añadido)
- Sabores de Temporada: Calabaza y Nuez Pecana. (Los consideramos como 2 opciones extra que rotan, pero si se cuentan solo los fijos, el total es 7+1). Para el total, contaremos los 7 sabores fijos + la opción simple.
Además, está disponible leche con Proteínas Starbucks para añadir de 12 a 16 gramos extra de proteína a un latte grande. La leche al 2% mezclada con proteína de suero de leche premium (se sustituye por $1).
La nueva línea de productos de Starbucks responde a la tendencia marcada por los consumidores de alimentos más saludables y nutritivos. Además, de brindar opciones sin azúcares añadidos y multiples posibilidades de combinar ingredientes para que los clientes puedan personalizar sus pedidos.
