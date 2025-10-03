Taylor Swift rompe el récord de streaming en Spotify el primer día con ‘The Life of a Showgirl’

La cantante Taylor Swift batió récord con el estreno de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. De acuerdo con Spotify, este nuevo álbum de la estrella pop se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025.

Antes de su estreno, ‘The Life of a Showgirl’ superó los 5 millones de pre-guardados en la plataform, lo que representa otro récord para Taylor Swift con su nuevo álbum.

‘The Life of a Showgirl’ también superó las expectativas en Apple Music donde 9 canciones del álbum de Taylor Swift se ubican en el top 10 de las canciones más escuchadas de la plataforma.

Además, las canciones ‘The Fate of Ophelia’, ‘The Life of a Showgirl’, ‘Opalite‘ son las más escuchadas en Youtube mientras que todas las canciones del álbum superan el millón de visualizaciones en la plataforma.

Taylor Swift estrenó su duodécimo álbum de estudio este 3 de octubre, álbum en el que ha trabajado desde hace meses. El anuncio lo hizo en el podcast de su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, en agosto.

Este nuevo disco llega en un momento dulce para Swift quien recientemente anunció su compromiso con Travis Kelce, y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes.

En este nuevo álbum Taylor Swift decidió volver a trabajar con Max Martin, el productor sueco responsable de la producción del éxitoso álbum ‘1989’ de la estrella pop y que marcó la transición de Swift del country al pop global. El álbum The Tortured Poets Department fue el álbum más escuchado en Spotify en un solo día tras su estreno en abril de 2024. En ese mismo año, Swift fue la artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma por segundo año consecutivo.

Este nuevo álbum llega casi un año después de que culminó la exitosa gira ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, la cual también batió récord como uno de los tours más taquilleros del 2024.

