Cazzu habla de su rol como madre soltera: “No hay límites para nosotras”

Cazzu es sincera sobre su etapa de maternidad y aprovecha para mencionar que se siente muy contenta con el rol que cumple con su hija Inti. Por ahí, aprovechó para mencionar que se siente a gusto con todo lo que ha logrado, a pesar de todas las cosas de su profesión o su vida misma que ha tenido que dejar de lado para que su hija tenga lo que necesita a su corta edad, todo, que tampoco cuenta con el apoyo del padre de la pequeña.

“Soy orgullosamente la mamá de Inti, pero también soy Cazzu como mamá y para mí eso es una responsabilidad muy grande. No hay límites para nosotras por ser mamás. Cuando nos convertimos en mamás, tenemos que opacar muchas cosas de nuestra vida para encajar en lo que a la gente le gusta que seamos como madres”, dijo en el pódcast “Un elefante en la habitación” de la revista Marie Claire Colombia.

La cantante de 31 años dijo que siempre sintió esa necesidad de convertirse en mamá, dado que asumir esta faceta también le ha permitido el hecho de conocer que se encontró en la capacidad de poder asumir otros roles y sabe que también hace más de lo que ella misma se había demostrado en estos años.

“Había un deseo de convertirme en mamá. Descubrí muchas cosas de mí. Soy una mamá muy dulce, a pesar de cómo la gente me percibe, y que soy una persona respetuosa, que le importan los demás, que le importa el mundo, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad, que las injusticias no la derroten”, explicó.

La intérprete de origen argentino no quiso finalizar la conversación sin antes mencionar que espera que su hija, a quien está criando como madre soltera, se sienta feliz por esa figura femenina que se encuentra a su lado y que le ha dado todo por ella. Explicó que su hija también ya ha demostrado ciertos aspectos donde ha ido desarrollando sus gustos.

“Espero que se sienta orgullosa de la mamá que tiene. Para ella, yo soy algo muy preciado. Tiene obsesión con los brillos. Ya tiene su personalidad y, Dios me libre, va a estar duro”, comentó.

