Cazzu revela cómo su hija Inti se convierte en su fan número 1

Cazzu estuvo como invitada en el pódcast “Tapados de Laburo”, donde abordó diversos temas, y entre ellos el de su vida profesional, enterneciendo a más de uno al explicar que su hija Inti, a tan corta edad, se ha convertido en su fan número 1, dado que en ocasiones le pide a la cantante de origen argentino que le ponga algunos temas musicales interpretados por ella.

“El otro día me sorprendió, fue la primera vez que me pasa. Le digo: ‘¿Eh, quieres que te ponga música? ¿Qué quieres escuchar?’ Y por eso, seguro me decía ‘popepe’, ‘Sapo Pepe’, y me dijo ‘mamá’“, explicó la expareja sentimental de Christian Nodal.

Hace pocas semanas, la intérprete de “Con Otra” estuvo presente en el pódcast “Se regalan dudas” y habló sobre los problemas que está presentando para poder viajar con su hija. Y es que, luego de haberse reunido con el abogado del padre de su pequeña, le fue negada la salida del país a Inti.

“Cuando le dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’. Y es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender que era una necesidad básica. Entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: ‘Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5’“, contó.

Javier Ceriani, en su canal de YouTube, sorprendió con nuevas declaraciones y mencionó que los padres de Nodal estarían buscando opciones para ayudarla a que ella pueda viajar a cualquier parte del mundo con Inti, tras una autorización legal, pues los progenitores del intérprete de “Botella tras botella” no estarían de acuerdo con su postura.

“Los abuelos de Inti están muy, muy furiosos, quieren ver a Inti y están muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre. Creen firmemente que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar, tratando de intervenir los padres de Nodal para que este le dé el pasaporte y la libertad a Inti. Están tratando de mediar esta situación”, dijo Ceriani.

