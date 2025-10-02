Cazzu se sincera sobre el futuro que quiere para Inti, su hija con Christian Nodal

La cantante Cazzu abrió su corazón en una reciente entrevista en YouTube con la revista Marie Claire Colombia, donde la argentina habló sobre la maternidad, los retos que implica criar a su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, y los valores que desea inculcarle desde temprana edad.

Con apenas dos años, la pequeña se ha convertido en el centro de la vida de la rapera argentina, quien asegura que su prioridad es formarla como una persona empática y con valores.

“Yo siento que ella va a tener una vida muy diferente a la mía y lo único que me interesa es preservar sus valores. Esto es lo que a mí me gustaría, que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad y que las injusticias no la derroten. También espero que se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, declaró.

Durante la plática, Cazzu admitió ser consciente de que su hija será reconocida como “la hija de” por tener a dos padres famosos; sin embargo, aseguró que se encargará de derribar barreras para que esto no suceda.

Cabe señalar que en medio de la atención mediática que ha generado desde su separación con Christian Nodal, la argentina también ha mostrado un gesto de conciliación familiar.

Según reveló hace unas semanas una reportera, Cazzu conserva en su casa algunas fotografías de Nodal junto a su hija, pues ella está convencida de que la niña debe crecer con un buen concepto de su padre, más allá de la polémica que rodea a la expareja.

Con estas declaraciones, Cazzu vuelve a dejar claro que su papel de madre se ha convertido en la faceta más importante de su vida, y que su compromiso no solo está en la música, sino en acompañar el crecimiento de su hija Inti con amor, respeto y valores sólidos.

Mira la entrevista en el minuto 18:37

Sigue leyendo: