Suegra muere acuchillada, sospechoso suicida y hogar incendiado: horror en Queens, Nueva York

Un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado antes de provocar un incendio en un hogar ayer en Queens (NYC).

La Policía de Nueva York reportó que el sospechoso se cortó las venas tras provocar el incendio. Fue detenido y hospitalizado en estado crítico. Los nombres de los implicados no han sido divulgados.

La tragedia aconteció en una vivienda multifamiliar ubicada en 45-18 Smart St., entre 45th Av y Holly Av, en Flushing. Las autoridades recibieron una llamada poco antes de las 4 p.m. del jueves con reportes de una persona apuñalada en el lugar y un incendio.

NYPD informó que un hombre presuntamente apuñaló varias veces a su suegra de 50 años, causándole la muerte. Luego acuchilló e hirió a su cuñado adolescente, de 17 años, quien en principio sobrevivió.

Los bomberos controlaron las llamas en unos 10 minutos, según un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Cinco policías sufrieron heridas leves por inhalación de humo tras entrar corriendo al edificio. Uno se negó a recibir atención médica y los cuatro restantes fueron trasladados al Queens Hospital Center.

Dos hermanos que viven en el sótano de la vivienda, informaron a ABC News que el esposo de su prima es el sospechoso del crimen sucedido en el primer piso, y que después del doble apuñalamiento prendió fuego a un colchón en una habitación trasera.

“Estaban hablando del divorcio”, dijo a Daily News Guqing Zhang, de 20 años, sobrino de la víctima mayor, quien vive en el sótano de la casa. “Luego hubo muchos gritos. Se emborrachó (el atacante)… eso fue lo que lo hizo colapsar”.

“Aparentemente tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Y siempre les digo a todos: si ven algo, digan algo”, dijo Martha Flores Vázquez, líder del distrito de la Asamblea Estatal y consejera en violencia doméstica, quien ofreció apoyo a la familia. “Es realmente muy triste que podamos evitar cosas como ésta si la comunidad se une”, dijo.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El miércoles un gran jurado presentó una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

La semana pasada Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Además Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También este mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio José Lequerica fue acusado como sospechoso de causar la muerte de su esposa Asli Ak en su hogar en Queens (NYC). Previamente, en ese mismo condado, Ernesto Cruz fue acusado del doble homicidio de su esposa e hija bebé, y lo hospitalizaron por acuchillarse a sí mismo.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda