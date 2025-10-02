Estranguló a sus padres y los enterró en el patio: gran jurado acusa tras confesión durante entrevista de TV en Nueva York

Un gran jurado presentó ayer una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en 2017 en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

El jurado hizo la acusación formal el miércoles tras escuchar los testimonios relacionados con el caso, lo que significa que ahora pasará del tribunal municipal al tribunal del condado. Kraus no estuvo presente ayer en la corte, indicó CBS News.

“Cumplí con mi deber para con mis padres”, declaró Kraus, de 53 años, en una entrevista televisiva en la que confesó la semana pasada haberlos matado en Nueva York.

“Mi preocupación por su sufrimiento era primordial”, agregó Kraus, quien fue arrestado el jueves 25 de septiembre tras admitir durante una entrevista televisiva que había matado y enterrado a sus padres en el patio trasero de la casa neoyorquina de los ancianos en 2017. Franz y su esposa Theresia Kraus tenían 92 y 83 años.

El Departamento de Policía de Albany informó en un comunicado que sus agentes habían arrestado a Kraus tras confesar los asesinatos durante una entrevista con WRGB, una cadena local afiliada a CBS.

“Los enterré en su propiedad”, declaró Kraus al presentador Greg Floyd durante la entrevista de media hora. Floyd preguntó entonces: “¿Los enterró en la parte trasera de su casa en Albany?”. A lo que Kraus respondió: “Sí”.

El arresto inicial se derivó de una investigación por delitos financieros relacionados con las prestaciones del Seguro Social de los padres de Kraus, informó la policía. Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de las víctimas en Albany el martes 23. La investigación reveló que no se había sabido nada de la pareja en años y las autoridades sospechaban que su hijo “había estado cobrando sus prestaciones del Seguro Social y utilizando los fondos para su propio beneficio”, según el comunicado policial. El miércoles 24 las autoridades recuperaron los cuerpos de los ancianos en el patio trasero de su casa.

Kraus contactó a la estación WRGB el jueves por la tarde “para confesar por completo el asesinato de sus padres”, según la policía. Declaró al medio local que había matado a sus padres porque su estado se estaba debilitando y “sabía que iban cuesta abajo”.

“¿Sabían que era su fin, que morirían en tus manos?”, preguntó Floyd a Kraus. “Sí. Y fue rapidísimo”, respondió. Más tarde contó en la entrevista que había estrangulado a su padre con las manos y a su madre con una cuerda. “Cumplí con mi deber para con mis padres. Mi preocupación por su sufrimiento era primordial”.

Kraus fue arrestado momentos después de terminar la entrevista en el estudio. Fue acusado de dos cargos de homicidio y ocultación de un cadáver. A pesar de su confesión luego se declaró “no culpable”, reportó NBC News.

La Defensora Pública Adjunta del condado Albany, Rebekah Sokol, comentó: “Si bien la entrevista de la otra noche fue ciertamente impactante, debo cuestionar cómo ocurrió, quién la inició y cuál fue la participación de la policía”, declaró. “Si se violaron los derechos constitucionales de una persona vulnerable para aumentar la audiencia, sería extremadamente preocupante”. “Empiezo a sospechar que la entrevista televisiva no puede ser admisible ante el tribunal, pero es muy pronto en el caso y el tiempo lo dirá”, añadió.

Una vecina que vivía junto a los padres de Kraus dijo que la pareja de ancianos desapareció en junio de 2017. Desde entonces el hijo visitaba regularmente la propiedad para recoger el correo, cortar el césped y palear la nieve, según ella. Cuando le preguntaba por sus padres, Kraus les decía que se habían mudado a Alemania, pero no la miraba a los ojos, según la mujer. “Simplemente da respuestas breves y siempre tiene prisa”, añadió.

Comentó que también notó que el césped antes bien cuidado del patio trasero de los Kraus había desaparecido, siendo reemplazado por lo que parecía un campo de tierra. “Por un lado, sentí que estaba loco”, dijo sin dar su nombre, tras conocer la noticia. “Por otro lado, pensaba: ‘¿Cómo puede un niño matar a sus padres?’. Es simplemente increíble”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, a fines de agosto un inquilino hispano fue arrestado como sospechoso de haber baleado fatalmente al “súper” de su edificio en El Bronx (NYC) y herido a otros dos hombres en medio de una disputa por el acceso al patio trasero. El sospechoso se identificó como Jimmy Ávila (42) al llamar al canal de noticias News 12 The Bronx mientras se escondía de la policía diciendo que no se rendiría hasta que un equipo de cámaras estuviera en el lugar grabando.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Además Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También este mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).