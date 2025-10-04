Susana Zabaleta defiende su relación tras rumores de infidelidad de Ricardo Pérez

Susana Zabaleta ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento tras supuestos rumores de que su novio Ricardo Pérez, quien es menor que ella por 30 años, le habría sido infiel con su exnovia. Razón por la cual ella enfrentó a la prensa para preguntarles si creían que por esa polémica ellos iban a decidir terminar con su relación sentimental.

La cantante fue tajante al abordar el tema de su noviazgo, tras aparentemente haber sido víctima de cuernos por parte de Pérez: “Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel, entonces tú dices: ‘¿de verdad creen que nos pueden separar por algo así?‘”, le respondió a María Julia Lafuente.

Samii Herrera es el nombre de la ex de Ricardo, y Susana no descarta que posiblemente la influencer haya querido formar parte de la controversia de los últimos días, y considera que posiblemente le hayan dado dinero para decir que Pérez le habría estado escribiendo mientras ya estaba en otra relación sentimental. Además, Zabaleta rechazó que hablen de la vida de él.

“La novia se prestó, yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero para que dijera eso; entonces son muy tristes todas estas cosas. No es bonito que hablen de tu vida personal, y eso fue lo que sintieron cuando Ricardo los expuso”, explicó.

Sobre la parodia que hizo Ricardo Pérez con su compañero sobre los reporteros, ella lo defendió como suele ser costumbre, ya que considera que su comportamiento fue normal porque la estaba salvando de la presión que sintió con la prensa en el aeropuerto tras su llegada a Ciudad de México. La cantante asegura que él simplemente actuó cubriéndola de cualquier cosa que le pudiera pasar.

“Para mí fue un hombre protegiendo a su mujer, lo cual se me hace maravilloso; él tiene la forma, algunos lo hacen a trancazos, otros a mentadas de madre, él lo hizo de la forma en que lo sabe hacer. Desde su programa, que tiene millones de seguidores, hizo una parodia”, añadió antes de finalizar su encuentro con la prensa.

