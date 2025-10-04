Terence Crawford cuenta su verdadera estrategia para derrotar al Canelo

El boxeador estadounidense Terence Crawford logró hacer historia el pasado 13 de septiembre para poder derrotar al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la ciudad de Las Vegas tras un impresionante trabajo dentro del cuadrilátero que le permitió convertirse en el nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

Ahora ya con la calma de poseer todos los cinturones el pugilista norteamericano ofreció una entrevista con All The Smoke Fight, conducida por Andre Ward, donde pudo explicar cómo ideó la estrategia que lo llevó a dominar al mexicano desde los primeros asaltos y posteriormente le dio el triunfo para convertirse en el nuevo monarca de las 168 libras.

“Desde que empecé a enfocarme en él, dije: ‘Te estoy cazando, quiero todo lo que tienes y voy a conseguirlo. Ya tenía la mira puesta en él, así que no había nada que pudiera hacer en ese momento, lo único que Canelo podía hacer al respecto era no pelear, tomar la pelea fue completamente a mi favor”, expresó Crawford.

La figura estadounidense, que escaló un total de dos divisiones para poder enfrentarse contra el Canelo, explicó que su victoria no fue producto de la improvisación debido a que su preparación incluyó analizar detalladamente los estilos de boxeadores que en el pasado le habían complicado la vida a Canelo, como Floyd Mayweather y Dmitry Bivol.

Con base en esa información diseñó una estrategia que combinaba técnica depurada, movilidad constante y lectura de los movimientos del rival, rasgos que siempre han afectado al tapatío y que se demostraron durante su combate en Las Vegas.

“Desde el primer día supe que lo iba a vencer porque, al mirar los estilos de pelea que le daban problemas, yo los tengo todos. Así que ya se ha revelado el mapa para como vencer a Canelo Álvarez, pero nunca se ha revelado cómo vencer a Terence Crawford”, concluyó el peleador al seguir analizando la clave de su combate.

El triunfo no solo representó una hazaña sobre Álvarez, sino también un logro histórico para la carrera del estadounidense. Con esta victoria, Crawford se convirtió en el primer boxeador en conseguir títulos indiscutidos en tres divisiones distintas y en apenas el segundo en hacerlo dentro de la categoría súper mediana.

Actualmente Terence Crawford se encuentra en medio de un proceso de análisis sobre lo que tendrá en su futuro con la defensa de estos títulos, buscando el mejor rival posible para poder regresar al cuadrilátero y demostrar que es uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

